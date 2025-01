"La collaborazione per risollevarci"

"I territori periferici hanno iniziato ad avere visibilità da poco, dopo oltre dieci anni in cui molti non ne conoscevano nemmeno l’esistenza. Ouello che fa la differenza è che i cittadini hanno iniziato con le loro battaglie ad alzare la voce - dice Fabio Mecarelli, tra i primi promotori dell’associazione Anti Degrado ed ex presidente rimasto come socio - questo ha portato ad avere visibilità anche grazie a Paolo Baggetta che ha voluto fondare l’associazione. Il resto lo hanno fatto le iniziative organizzate e che oggi, per la prima volta, vedono anche il patrocinio del Comune. La giusta ricetta per risollevare questi luoghi preziosi è la collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione".