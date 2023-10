La collega più vicina a Concetta: "Il nostro rammarico più grande è quello di non averti protetto"

"Concetta era una persona solare e determinata a crearsi un futuro senza più sofferenze per lei e per la figlia. Il nostro grande rammarico deve essere quello di non essere stati in grado di proteggerla". Paola Ticani, responsabile Fp Cisl Sanità di Macerata, è la collega che è stata vicina a Concetta Marruocco nella prima fase in cui l’infermiera dell’ospedale di Matelica aveva deciso di denunciare l’ex marito dopo anni di violenze.

Signora Ticani, quando ha iniziato a sostenere Concetta?

"Ci conoscevamo da tempo, era una nostra iscritta. A marzo, subito dopo aver denunciato il marito, mi aveva chiesto a chi avrebbe potuto rivolgersi per un sostegno. L’ho messa in contatto con la nostra struttura che l’ha indirizzata al Centro antiviolenza di Fabriano".

Che tipo era Concetta?

"Titti, la chiamavamo tutti così, era solare e gioiosa, tanto buona, ma molto riservata. Sul lavoro non faceva trasparire le difficoltà familiari che doveva sopportare da anni e cercava di mostrarsi serena".

Quale era il suo stato d’animo dopo aver avuto il coraggio di denunciare l’ex marito?

"Appariva fiduciosa, sicura e convinta che la scelta fatta avrebbe garantito un futuro migliore a lei e alla figlia".

Dopo vi siete sentite spesso?

"Sì, mi aggiornava su come stava andando il suo nuovo percorso di vita. E anche in quelle occasioni, mi ringraziava, come faceva con tutti perché questo era un suo grande pregio".

L’ha mai sentita pentita per la scelta fatta?

"No. Era consapevole delle difficoltà che incontrava, ma è sempre rimasta determinata a mettere una grossa pietra sul suo passato di sofferenza".

Quando ha ricevuto il suo ultimo messaggio?

"A fine settembre, dopo che era stata in tribunale per la causa di separazione".

Come le era apparsa?

"Preoccupata per i lunghi tempi giudiziari, ma vedeva questo periodo come necessaria transizione verso la conclusione di una bruttissima fase della sua vita".

A distanza di 48 ore, che riflessioni si sente di fare?

"Per me resta inspiegabile quanto è accuduto. Qualcosa non ha funzionato, dalle chiavi di casa che a quanto sembra il marito avesse ancora alla storia del braccialetto elettronico. Ho un grosso rammarico, ma credo che dobbiamo averlo tutti".

Quale?

"Di non essere riusciti ad evitare che anche in una piccola comunità, dove tutti dovrebbero conoscersi, accadino queste brutte storie".

Concetta doveva essere più tutelata?

"Certamente, lei e tutte le donne che si trovano in quelle condizioni non hanno bisogno solo di una protezione fisica. Serve anche un sostegno economico, ad esempio il contratto della sanità prevede solo 90 giorni di congedo straordinario, Titti li ha utilizzati e poi è dovuta tornare al lavoro. Per una donna nelle sue condizioni, con una figlia a carico, le tutele sono ancora insufficienti, anche perché il percorso post denuncia è lungo".