La Colletta alimentare dell’Anfi Dorica

L’A.N.F.I. Dorica anche quest’anno protagonista con altri volontari alla 29esima edizione della Colletta Alimentare. In collaborazione con il personale del Banco Alimentare e diversi volontari, hanno raccolto un notevole quantitativo di prodotti a lunga conservazione presso un noto supermercato di Osimo. I cittadini hanno dimostrato, come sempre, una notevole sensibilità verso coloro che si trovano in difficoltà. Nella foto, i soci Angrisani e Luciani mentre trasferiscono alcuni dei pacchi colmi di prodotti alimentari donati, pronti per essere caricati su un furgone e portati presso locali del Banco Alimentare.