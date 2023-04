La collezione Cerioni donata alla Fondazione

La prestigiosa collezione d’arte del compianto ex assessore Sergio Cerioni donata dal figlio Carlo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. La collezione è composta da acqueforti e acquetinte, disegni, acquarelli, pastelli a olio su cartoncino, olio e smalto su tavola dell’artista Aldo Moriconi, oltre ad un dipinto di Franco Enriquez realizzato dall’artista praghese Mikulàš Rachlík e una tempera su carta dell’artista e scenografo Emanuele Luzzati dedicata a Valeria Moriconi. Sergio Cerioni è stato assessore ai servizi sociali del Comune di Jesi, componente del consiglio direttivo e segretario generale del centro studi Calamandrei di Jesi, grande intellettuale, sempre attento e interessato ai temi sociali e al patrimonio culturale della città. La procedura di donazione della collezione è avvenuta, come espressamente voluto dal donatore, a cura dello storico dell’arte Federico Pace. "La collezione, intitolata a Sergio Cerioni – spiega il presidente della Carisj Paolo Morosetti - arricchirà la già vasta collezione di arte contemporanea. La Fondazione è grata a Carlo Cerioni per questa generosa donazione".