Valerio Baroncini
Identità a tavola
Ancona
CronacaLa "collezione" di Guidi. The Begin, sogno infinito. Dieci hotel e adesso Roma
12 ott 2025
ILARIA TRADITI
Cronaca
La "collezione" di Guidi. The Begin, sogno infinito. Dieci hotel e adesso Roma

Grande festa al Seebay di Portonovo per l’anniversario del gruppo. A breve l’apertura del primo 5 stelle a Catania, un albergo anche nella Capitale.

Guido Guidi, presidente della The Begin Hotel, ieri al Seebay di Portonovo

Dieci anni di sogni e successi per The Begin Hotels, il gruppo alberghiero fondato da Guido Guidi che festeggia il decennale con un bilancio in forte crescita e un piano di sviluppo ambizioso, che vede l’apertura del primo hotel 5 stelle a Catania entro la prima metà del 2026. La celebrazione si è tenuta venerdì sera al Seebay Hotel di Portonovo, un evento che ha unito emozione, racconto e visione.

Sul palco, Guidi, ha ripercorso le origini del progetto, affiancato dalla Chief Financial Officer Loredana Pistonesi e dalla nuova Group General Manager Arianna Savona. La parola chiave è ’Sogno’, simboleggiato dalla farfalla, emblema del gruppo.

Guidi ha raccontato aneddoti dei suoi inizi a Portonovo, quando faceva il cameriere e, passando davanti all’Hotel La Fonte, che all’epoca era di Aldo Roscioni, si diceva: "Un giorno sarà mio". Una premonizione che è diventata realtà, trasformandosi in una collezione di hotel di lusso. "Siamo una collezione, non una catena", ha sottolineato Guidi. "Ogni hotel per noi è come un fiore, con la sua personalità e la sua anima, che va ascoltata e curata con attenzione sartoriale. Il nostro compito è farla sbocciare".

The Begin Hotels chiuderà il 2025 con un fatturato di 18 milioni e ha registrato un tasso medio di crescita del 23% annuo negli ultimi cinque anni, a testimonianza di una strategia di "crescita responsabile".

Il gruppo si distingue per il suo modello di "lusso inclusivo": una collezione di hotel a 4 stelle che offre standard e servizi tipici dei 5 stelle, con un approccio autentico e profondamente legato ai territori. Tra le novità annunciate, tre nuove acquisizioni nel corso del 2025 a Ferrara, San Martino di Castrozza e Catania. Oggi The Begin Hotels conta 350 collaboratori.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e rappresentanti del territorio, tra cui il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha rimarcato l’importanza "del sistema dell’accoglienza e The Begin è un simbolo in regione e in Italia. Un orgoglio per tutti noi essendo un’azienda che ha il cuore nelle Marche". Presenti anche il sindaco Daniele Silvetti, il viceprefetto Francesca Piccolo e il rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. Non è passata inosservata una delegazione istituzionale cinese a testimonianza del fatto che il Gruppo è pronto anche per aprirsi a nuovi investitori e mercati. Prevista anche una nuova apertura nella Capitale. The Begin Hotels, con dieci anni di storia e uno sguardo sempre proiettato in avanti, conferma la sua natura di progetto in evoluzione, restando fedele al suo spirito originario: l’inizio di qualcosa di bello, sempre.

© Riproduzione riservata