"La collocazione non è ideale"

La manifestazione simbolo legata alla storia cittadina è una grande opportunità per la comunità di mostrare ai visitatori l’anima di Ancona, quella più tradizionale e popolare, una grande occasione di aggregazione sociale, nonché giorni molto favorevoli per il commercio.

Purtroppo però l’evento della Fiera di Maggio sconta in termini di accessibilità e caos la attuale collocazione tra il Monumento e Corso Garibaldi, considerando la complessità dell’asse viario di quei quartieri. Pensando a una ricollocazione più idonea della Fiera e anche per sviluppare iniziative che vadano oltre il semplice gesto commerciale, pare più opportuno tornare a prevederne l’articolazione come in passato tra Archi, via XXIX Settembre e la parte bassa di corso Garibaldi, se necessario.

La Fiera quindi come cerniera di integrazione fisica e culturale tra i quartieri centrali e quelli più decentrati, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, con la possibilità di sfruttare anche i parcheggi della zona Mandracchio oltre che riempire quello degli Archi, con la Mole a disposizione per iniziative culturali sulla storia della città, del mare, della gastronomia tradizionale e anche di quella che nasce dalla contaminazione multietnica, con il porto antico vicinissimo come base di visite guidate del centro storico ed adattabile ad altre iniziative o come contenitore per la parte ristorazione. Occorre anche iniziare a progettare una manifestazione che pensi finalmente all’ambiente e alle buone pratiche vietando l’utilizzo della plastica monouso.