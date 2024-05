La comicità di Eleazaro Rossi alle Muse

E’ diventato famoso grazie ai suoi monologhi su Comedy Central, ma soprattutto grazie alle milioni di visualizzazioni delle sue performance su Facebook, Youtube e Instagram. Stiamo parlando di Eleazaro Rossi, che questa sera (ore 21, biglietti da 34, 50 a 23 euro) si esibirà al Teatro delle Muse di Ancona. Già il titolo dello spettacolo è tutto un programma: ‘Grande figlio di p*****a’. E’ il terzo monologo che il comico romagnolo porta in giro per l’Italia, e, come si legge nella presentazione, è "quello che lo proietta nel gotha della drammaturgia, alla sinistra di Carmelo Bene e alla destra, ma leggermente spostato in diagonale di un paio di centimetri, di Gian Maria Volonté. Un trattato di umanità e umorismo, mai volgare, che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò. Spettacolo in costume (l’artista è travestito da se stesso) e completamente privo di fumi e raggi laser, fatta eccezione per quelli procurati all’interno degli spettatori tramite il soffocamento indotto dall’atarassia".

E ancora: "Ecco una serie di temi che non verranno assolutamente trattati durante la rappresentazione di quello che i più noti quotidiani nazionali, escluso Il Messaggero, hanno definito ‘capolavoro’: la probabile acquisizione da parte della multinazionale John Deere dell’italiana Carraro Group; l’utilizzo di liquidi ad altissima pressione nel taglio dei metalli; la precoce dipartita di Michela Murgia (scrittrice). Gli introiti verranno devoluti nella loro interezza all’agenzia delle entrate degli Emirati Arabi Uniti". Questo tanto per capire lo ‘stile’ del Nostro, che non a caso è diventato celebre come stand-up comedian.

Comicità spesso ‘cattiva’, sicuramente non politically correct. Rossi, vincitore nel 2022 del ‘Premio Satira Forte dei Marmi’, ha preso parte negli anni a programmi televisivi come ‘Battute?’ su Raidue, e, sempre due anni fa, ha iniziato la sua collaborazione con Mediaset, entrando nel cast de ‘Le Iene’. Assieme al collega Max Angioni costituisce la porzione comica e satirica del popolarissimo programma. Ora è il momento del ritorno sulle tavole del palcoscenico, con un ‘trattato di umanità e umorismo’ che sta registrando sold out in tutta Italia. Non era difficile prevederlo dopo il grande successo del suo lavoro precedente, ‘L’ora di religione’, messo in scena in sessanta città con una presenza di circa 30.000 spettatori. La sua comicità è irriverente, senza peli sulla lingua. ‘Le domande spiazzanti dei bambini’ è tra i suoi video più celebri del web.