La comicità di Giacobazzi alle Muse

"Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque". E’ il titolo che il comico Giuseppe Giacobazzi ha voluto dare al suo nuovo spettacolo, che va in scena questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Perché ‘Il pedone’? Il fatto è che il popolare cabarettista romagnolo racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera.

"In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità", si legge nella presentazione dello spettacolo. Il pubblico, dunque, resterà in compagnia di Giacobazzi per un’ora e mezza, un’ora e mezzo di ‘partita’, un’ora e mezzo di monologo comico, ma al tempo stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva. Con questo nuovo lavoro, in effetti, gli estimatori dell’artista avranno modo di scoprire un suo nuovo ‘volto’, per certi versi inediti. Giacobazzi si presenta con un testo che è sempre più distante dal cabaret vecchio stile, e sempre più vicino alla narrazione propria del ‘teatro comico’.

Ma i fan non devono temere nulla riguardo al divertimento. Si tratta infatti di un percorso più maturo, ma dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni altro spettacolo. La differenza è che stavolta la battuta diventa anche uno strumento di riflessione. "Giuseppe Giacobazzi ha fatto la sua mossa, ora spetta a te fare la tua". A proposito di ‘mosse’, quella che rappresentato una svolta nella carriera di Andrea Giuseppe Sasdelli (questo il suo vero nome) risale al 2005, anno del debutto a ‘Zelig Off’. Qui Giacobazzi intrattiene il pubblico con storie e poesie surreali. Nel 2006 debutta con ‘Zelig Circus’ in prima serata su Canale 5.

E’ la definitiva consacrazione. Dal 2006 al 2012 fa parte del cast di ‘Zelig’. Collabora con il gruppo rock-demenziale Gem Boy, cantando con loro le canzoni ‘Tritanic’ e ‘Luna Pork’, e lo si trova in alcune gag nei loro dischi ‘Sbollata’ e ‘Fiches’. Nel 2012 vince la prima edizione di ‘RiDiano - Festival della Comicità’ di Diano Marina. Nella stagione 2013-2014 cura una rubrica nel programma di Canale 5 ‘Verissimo’. A partire dal 2010 conduce con Duilio Pizzocchi un programma radiofonico, ‘Il Mani-comico’. Nel novembre del 2021 torna ad esibirsi a ‘Zelig’. Questi i prezzi dei biglietti: poltronissime 44 euro, poltrone e palchi del primo ordine 40,25 euro, prima galleria e palchi del secondo ordine 34,50 euro, seconda galleria e palchi del terzo ordine 28,75 euro, terza galleria 25,30 euro.