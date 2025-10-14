La comicità di Giacobazzi entra alle Muse con la sua "Osteria"

Il prossimo 13 novembre il Teatro delle Muse di Ancona si trasformerà nell’ ‘Osteria Giacobazzi’. E’ questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena, con il cui popolare comico Giuseppe Giacobazzi stravolgerà le regole del teatro.

Il palcoscenico diventerà una vera osteria, con tavoli imbanditi, vino e vettovaglie servite agli ‘ospiti’ seduti sul palco, che mangeranno e berranno ‘veramente’.

Un’esperienza teatrale immersiva e unica nel suo genere in cui Giacobazzi è a capo di una brigata straordinaria, che regalerà oltre due ore di risate continue. ‘Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso – si legge nella presentazione -. Questa non è solo un’osteria, ma un’osteria con spettacolo incluso. Non ci sono il fantasma dell’opera, costumi d’epoca, abiti da sera, smoking e cravatte. Qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giacobazzi e Andrea Vasumi che servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri e intrattengono il pubblico coadiuvati dalla musica dei cuochi musicisti, i Masa, dalle cameriere cantanti Margherita e Marta, da Biccio, disturbatore seriale, da Alberto Caiazza e da ospiti a sorpresa che potrebbero cambiare ogni sera’.

Biglietti in vendita sul circuito TicketOne e alla biglietteria del teatro (071.52525).