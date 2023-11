La comicità di Mattioli e Cirilli sul palco del teatro delle Muse

E’ tutto pronto per il grande evento Criluma, un’azienda nata in famiglia e in pochi anni diventata leader nel complesso settore dei viaggi e del turismo.

Pluripremiata, con i più importanti riconoscimenti nazionali, ha recentemente anche ottenuto il prestigioso titolo di Disney Star Ambassador e l’ambito Wedding Awards 2023.

Lunga è la lista dei riconoscimenti che, in questi primi 10 anni di attività, hanno segnato il percorso di un’agenzia nata in famiglia; lo stesso nome, Criluma, è l’unione dei nomi dei figli del titolare fondatore, Antonio Recchi. "L’idea – spiega Antonio Recchi – è stata fin dall’inizio quella di creare un’agenzia diversa, perché su internet ci sappiamo navigare tutti e non c’era bisogno di aprire un negozio fisico per vendere un prodotto standard. Noi volevamo offrire qualcosa in più, come per esempio assistenza h24, perché quando si è in giro per il mondo può capitare di avere qualche problema, e la differenza sta nel saperlo risolvere. Entrare in Criluma significa affidarsi e fidarsi e queste parole per noi sono sacre". Il successo raggiunto non poteva non essere condiviso con tutti i clienti, "senza i quali noi non saremmo niente. Ecco perché l’idea di questa grande festa e offrire un pomeriggio di emozioni e di allegria da condividere con la città e con chi ci ha scelto e continua a sceglierci per organizzare i propri viaggi". Oggi alle ore 17 al teatro delle Muse Maurizio Mattioli e Gabriele Cirilli sono solo alcuni dei nomi noti che saliranno sul palco.

L’evento vedrà infatti alternarsi risate e momenti di cabaret a performance di danza aerea degli artisti circensi ‘Aria di Circo’. E poi musica con Alberto Laurenti, Andrea Mazzola e il tenore anconetano David Mazzoni. "L’evento sarà anche l’occasione - prosegue Recchi – partendo dalla nostra storia, per volgere lo sguardo al futuro, ai prossimi obiettivi e alle nuove sfide. Gli ultimi anni per l’industria del turismo sono stati particolarmente duri a causa della pandemia di Covid-19, ma il comparto ha saputo rinascere più forte di prima".