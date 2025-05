La community del centro: "Più stalli a tariffe ridotte: concorrenza allo Stamira"

Carenza di parcheggi in città, i commercianti rompono le righe e danno vita alla prima "Community degli operatori del centro" per chiedere da subito un aumento di stalli per la sosta. Domenica sera è stata fatta la prima riunione del gruppo, al Seeport, e ieri pomeriggio una delegazione di 14 negozianti ha incontrato il sindaco Daniele Silvetti e gli assessori Giovanni Zinni (mobilità) e Angelo Eliantonio (commercio) per rappresentare loro la situazione e cercare in maniera costruttiva una soluzione. Cosa hanno chiesto i commercianti? Implementare fortemente la sosta in centro a prezzi calmierati. Questa la prerogativa che ha trovato in linea tutti coloro, tra professionisti, negozi, artigiani, imprenditori della community, nata in maniera "spontanea e apolitica – riporta il documento circolato tra gli aderenti – di operatori che chiedono in modo univoco e determinato all’attuale amministrazione di realizzare un programma urgente di parcheggi in centro da progettare subito e da concretizzarsi nel corso della durata di questa amministrazione". Nel documento si parla della realizzazione di almeno un migliaio di posti auto a tariffe ridotte e che abbia una funzione concorrenziale rispetto all’unico operatore esistente, Parcheggi Italia, che è il parcheggio Stamira, sotto piazza Pertini, a gestione privata, che gode di una posizione dominante in questo ambito con prezzi però troppo alti. "Una cifra di parcheggi richiesti non ci è stata fatta a livello di numeri – chiarisce il sindaco Silvetti – l’incontro con la delegazione c’è stata, abbiamo parlato un’oretta e siamo rimasti che ci aggiorneremo tra un paio di settimane. Come Comune infatti avevamo già avviato una ricognizione per i parcheggi, per capire quanti stalli di sosta in più si potranno ricavare sia dall’aumento delle strisce blu che nel recuperare posti da stalli oggi riservati come le strisce gialle. Gli uffici sono al lavoro".

La delegazione ha chiesto di prendere atto della crisi congetturale che si ha per i parcheggi, anche da parte dei residenti per via dei numerosi cantieri di cui la città è circondata e che ha ridotto gli spazi per la sosta produttiva. E’ stato riproposto il parcheggio a raso su piazza Pertini ma "quello non può essere una soluzione nell’immediato come chiedono i commercianti" ha precisato il sindaco. La Community chiede anche di modificare il Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, "eliminando l’impostazione incentrata sui parcheggi scambiatori in favore della impostazione sopra detta che garantirebbe anche un significativo miglioramento dell’inquinamento eliminando la circolazione di auto alla continua ricerca di parcheggi". Lo scopo della Community è far crescere il gruppo aprendolo anche ai residenti.

Marina Verdenelli