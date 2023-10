La compagnia contro tutti. Confindustria nel mirino

"Provvederemo a chiedere i danni al signor Bocchini perché definirci operatore poco serio lo deve dimostrare con i fatti. Deve informarsi prima di dire certe cose". Solo contro tutti, ma inarrestabile dopo la ritirata della sua compagnia dal Sanzio. Ora Gaetano Intrieri, dopo aver minacciato azioni legali nei confronti dell’Atim, sarebbe pronto a tutelarsi anche nei riguardi del presidente di Confindustria Ancona, Pierluigi Bocchini. L’amministratore delegato di Aeroitalia contesta le dichiarazioni rese al Carlino dal vertice degli industriali: "Dire che non ce lo aspettavamo sarebbe dire una bugia – aveva detto Bocchini al nostro giornale – Sapevamo tutti che si trattava di una compagnia appena nata e autorizzata al volo da un anno appena. Servono operatori seri. Perché quando si fa una scelta non si può mollare dopo un mese e mezzo".

La reazione di Intrieri: "Siamo una compagnia troppo giovane? Smonto la tesi con i numeri. Abbiamo trasportato oltre un milione di passeggeri nel 2023, rappresentiamo il 2 per cento del totale del mercato nazionale. Al 30 agosto avevamo 8 milioni di utili, supereremo i 120 milioni di fatturato. Diamo lavoro a 300 persone. E siamo stati la compagnia più regolare di tutti sopra i cieli italiani, la più puntuale". Anche se l’esperienza ad Ancona di alcuni viaggiatori non andrebbe in questa direzione, visti alcuni ritardi (una volta per nebbia, una volta per bird strike) accumulati soprattutto per Roma e Milano. Imprevisti che fanno parte del gioco. "Ma nessun volo è stato cancellato e ne abbiamo fatti 7.200, da gennaio a oggi", assicura Intrieri. L’ad, infine, rettifica le ricostruzioni sulla flotta in possesso di Aeroitalia. "Abbiamo sette Boeing e non due. Uno a Palermo, uno a Comiso, uno a Catania, due ad Alghero e due ad Olbia. Nonché un Q400 a Bergamo e i due Atr ad Ancona". Atr griffati AirConnect, aerolinea rumena. "Aerei presi in wet lease", spiega. Tradotto: forma di noleggio degli aeromobili che comprende anche equipaggi, assicurazioni e manutenzioni. "AirConnect mette in vendita anche sul suo sito i voli da Ancona operati da Aeroitalia? Ben venga, ci aiutano a vendere biglietti nell’area dell’est Europa". Rotte a "tempo", però. Perché se i Roma, Milano e Napoli saranno stoppati tra un anno (anche se Intrieri ieri ha detto "potremmo esserci anche oltre", ma restano le beghe dei contributi nella faida con Atim), quelli per Barcellona, Vienna e Bucarest termineranno il 13 novembre. E sull’Amsterdam mai attivato? "Era in programma e si sarebbe dovuto fare sempre in accordo con Atim – chiude – Al momento non è all’ordine del giorno, ma non si esclude". Forse in attesa delle famose trattative richieste da Intrieri al governatore Francesco Acquaroli e in presenza del Ministero dei Trasporti: l’ad di Aeroitalia si è già sentito con il viceministro Galeazzo Bignami.

g.g.