La Compagnia Melograno porta in scena: "Medea la straniera"

Al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia l’omonima compagnia oggi (ore 17.30) porta in scena "Medea la straniera", a metà tra messa in scena e performance di lettura drammatizzata. Il pubblico incontrerà una donna ormai distante dai fatti di Corinto, una Medea in fuga, esule e raminga. Nel suo cammino, alla luce dei focolari, di accampamento in accampamento rievoca i protagonisti della sua storia, Giasone, Creonte, la Nutrice, il coro delle donne corinzie che appaiono come incubi persecutori mescolando passato e presente. Medea è interpretata in azione scenica da Catia Urbinelli mentre Daniele Vocino e Cristian Strambolini evocheranno tutti gli altri personaggi dell’opera.