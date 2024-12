La compagnia . Nuovo Melograno con "Un canto di Natale"

"Pensate alle gioie presenti (ognuno ne ha molte) non alle disgrazie passate (tutti ne hanno qualcuna). Riempite di nuovo il bicchiere con volto radioso e cuore pago. Mi ci gioco la testa che il vostro sarà un Natale allegro e un anno nuovo e felice". Con queste parole Charles Dickens mandava un messaggio di speranza a tutti i lettori di ‘Un canto di Natale’, che lo rese celebre in tutto il mondo. E anche in questo Natale la compagnia Nuovo Melograno trasforma in vita le parole dello scrittore, con lo spettacolo che va in scena oggi (ore 18) al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia. Info 3669537527 o prenotazioni.nuovomelograno@gmail.com.