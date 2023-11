La comunità albanese e la festa della Bandiera

Un pranzo conviviale a Marina di Montemarciano con oltre 200 persone per celebrare la Festa della Bandiera, la ricorrenza con la quale gli albanesi ricordano la conquista dell’indipendenza dall’Impero Ottomano nel 1912.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione L’Aquila di Ancona, è andata in scena domenica scorsa al ristorante delle Rose. A portare il suo saluto alla comunità albanese - molto ben radicata nel capoluogo e, in generale, nel nostro Paese - il vicesindaco Giovanni Zinni: "Ho festeggiato come vicesindaco del Comune di Ancona la ricorrenza della bandiera albanese insieme alla comunità di Ancona - ha detto -. Albania e Italia hanno ormai un rapporto forte e stabile ed è stato un piacere stare con loro. Ancona ha una comunità di 2500 residenti e a loro va il nostro abbraccio sincero".

Tra i presenti, il presidente onorario dell’associazione L’Aquila Jozef Radi, la vice Rozeta Grobali, il presidente Pali Gjeko e il segretario Merjal Hodo. L’evento, sentito e partecipato, è stato seguito da un incontro ad Ancona con il sindaco Daniele Silvetti, al quale i rappresentanti hanno consegnato una scultura che raffigura l’aquila, lo simbolo simbolo della sovranità dello Stato albanese. Ad organizzare la cerimonia il presidente di Estra Prometeo, Marco Gnocchini.