La comunità ebraica di Ancona e la sua tradizione nelle ricette

Le prime notizie certe della presenza ad Ancona di una comunità ebraica risalgono alla fine del X secolo. Una comunità che ha segnato il carattere urbanistico e culturale della città divenendone un asse importante della sua vita sociale, economica e religiosa. Una comunità che nella memoria ha sempre trovato il motore della propria identità mantenendo intatti nei secoli gesti, riti e tradizioni.

Tra quest’ultime una delle più affascinanti è certamente quella culinaria che vede oggi eseguire ricette antichissime con le stesse dosi, gli stessi ingredienti, le stesse regole di preparazione. Per entrare nell’affascinante mondo della cucina tradizionale ebraica vi è un libro, scritto da Frida Di Segni Russi: "Sulle ali della memoria. Ricette tradizionali ebraiche".

Edito da Affinità Elettive, il volume raccoglie una grandissima quantità di ricette della tradizione ebraica tramandate da madre in figlia o da nonna a nipote che possono anche aver avuto delle rivisitazioni ma sempre e comunque preparate con le le regole fondamentali della Kasherut. Regole che si basano sugli insegnamenti della Toràh e che dividono gli alimenti in permessi (Kasher) e proibiti (Taref).

Il pesce Kasher, ad esempio, deve avere pinne e squame. Animali e uccelli debbono essere macellati con una procedura particolare per non far soffrire l’animale. Il nervo sciatico di ogni animale non può essere mangiato per ricordare la ferita inflitta a Giacobbe durante la lotta contro l’angelo (Lievitico XVII, 12-14). La carne e il latte non devono essere ne cucinati ne mangiati insieme (Esodo 23/19 - Deuteronomio 14/21) e nelle case ebraiche ci sono pentole e stoviglie separate a seconda del loro utilizzo se per latte o carne.

Queste solo alcune delle moltissime regole alimentari che sono alla base della cucina ebraica che per approfondirle è necessario consultare libri specialistici e/o rabbini o esperti del settore. Il libro della Frida Di Segni Russi è diviso in diversi capitoli di cui il primo raccoglie ricette della tradizione ferrarese, il secondo di quella anconetana, la più consistente, di Senigallia e di Urbino.

Le ricette, a loro volta, sono raggruppate per ogni donna che le racconta precedute da una breve presentazione che rappresenta un piacevolissimo sguardo all’interno della vita e dei ricordi di chi le racconta. Non è solo un libro di ricette ma qualcosa di più. Un viaggio sensibile e armonioso, semplice ed intenso allo stesso tempo nella storia e nella cultura della comunità ebraica anconetana.

Claudio Desideri