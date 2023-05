La comunità Sikh sfila in processione

Giornata di integrazione domenica nella città della carta con la processione delle comunità Sikh che vive a Fabriano.

La cerimonia ha visto la partecipazione di oltre 1.500 persone complice una giornata assolata, quasi estiva.

Una giornata di celebrazioni partita dal tempio dei Sikh e giunta in piazza del Comune dove ha terminato le celebrazioni nel primissimo pomeriggio. Una piazza colorata che si è riempita per un importante momento di integrazione come evidenziato e testimoniato anche dal sindaco Daniela Ghergo la quale è intervenuta in piazza ringraziando tutti i partecipanti. Dopo danze e riti si è svolta la processione dietro al libro sacro preceduta dalla pulizia simbolica e non solo della strada . Una giornata tra folklore e spiritualità. Il sikhismo è una religione nata in India settentrionale nel quindicesimo secolo, basata sull’insegnamento di dieci guru che vissero in India a cavallo tra il quindicesimo ed il diciassettesimo secolo. Una delle più giovani tra le religioni maggiori, è la quinta religione organizzata più grande del mondo.

sa. fe.