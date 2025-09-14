La condanna del Pd: "C’è un clima preoccupante"

Dopo la vicenda che ha coinvolto l’assessore Marco Battino, che ha riferito di essere stato insultato e minacciato in una cena elettorale in una località della provincia, ma anche quella dei manifesti strappati, da ultimo venerdì sera a Chiaravalle, si moltiplicano le reazioni di condanna nel centrosinistra. Quei fatti, per la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi e candidata alle Regionali nell’Anconetano, sono "gravissimi e segnali di un clima sempre più teso". Netta la posizione: "Condanno con fermezza ogni forma di violenza, verbale o fisica, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico – prosegue –. Episodi simili si inseriscono in un contesto globale preoccupante: basti pensare agli Stati Uniti, dove l’omicidio di Charlie Kirk ha ricordato a tutti quanto l’odio possa sfociare in tragedie irreparabili. Negli ultimi anni abbiamo assistito a campagne elettorali caratterizzate da linguaggi sempre più estremi, che alimentano divisioni e rancori anziché stimolare un dibattito serio e rispettoso. Io stessa sono stata e sono vittima di insulti social per esempio, che nulla hanno a che vedere con la critica politica; i miei manifesti e quelli di altri candidati sono stati strappati in vari comuni, in maniera irrispettosa delle spese che sosteniamo per la campagna elettorale. È dunque nostro dovere, come forze politiche e come cittadini, ripristinare un clima di confronto civile, difendendo la libertà di espressione e la partecipazione democratica, senza mai oltrepassare il confine dell’aggressione".

Anche l’uscente e ricandidato consigliere dem Maurizio Mangialardi è chiaro: "In queste settimane stiamo assistendo a un progressivo imbarbarimento dei toni e dei modi della campagna elettorale. Penso all’assessore anconetano Marco Battino, a cui rivolgo la mia piena solidarietà dopo le minacce e le aggressioni verbali subite durante un’iniziativa. Penso anche a Chiaravalle, dove tutti i manifesti del centrosinistra sono stati strappati da ignoti che hanno ripulito la città dal materiale elettorale delle liste a sostegno di Matteo Ricci. Sono episodi gravi, che tutte le forze politiche dovrebbero condannare. Una violenza che riguarda le ‘piazze reali’ come quelle digitali, che alimenta un clima sempre più pesante e finisce per intossicare il dibattito politico. Dobbiamo riportare la campagna sul terreno del rispetto reciproco e di un confronto vero sulle idee". Anche i candidati consiglieri della lista Avanti con Ricci della Circoscrizione di Ancona, Martina Bonci e Mario Paglialunga esprimono solidarietà a Battino, inviandogli un messaggio di sostegno.