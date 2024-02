La Congrega ai saluti: "Una storia lunga 46 anni. Ma ora ho le mani stanche"

"Saluto e ringrazio amici, clienti e tutte le persone che hanno condiviso emozioni, gioie ed esperienze nella bottega di via Orefici La Congrega – Cuoio pellami cinte borse. Mi congedo da questa avventura ricco di valori e di umanità che assieme abbiamo saputo creare. Buona vita a tutti, al fato piacendo". E’ quanto si leggeva ieri su un foglio attaccato alla vetrina della ‘Congrega’. Come già annunciato l’attività chiude. Così ha deciso il titolare, che nello stesso foglio si firma Andrea ‘della Congrega’, quasi fossero quelli il suo nome e cognome. Lui invece è Andrea David, e dopo quarantasei anni di lavoro abbassa la saracinesca. Per l’occasione ha organizzato un piccolo evento, con musica dal vivo e rinfresco d’ordinanza. I musicisti sono alcuni dei suoi tanti amici: Massimo Migliosi e Guido Sandrelli degli Almost Blues e Andrea Dichiara, designer con l’hobby della chitarra (e del canto).

"Ho le mani stanche", dice David, sgomberando subito il campo da possibili dubbi sui motivi della chiusura. La crisi del commercio, in una città ‘difficile’ come Ancona, non c’entra. "Avrei potuto continuare – spiega – Sì, il commercio è in crisi, e la città ha diverse criticità che andrebbero risolte. Ma non è per questo che chiudo". In effetti ‘La Congrega’ non è mai stato un semplice ‘negozio’, ma un ‘laboratorio di arti tessili’ con prodotti di alta qualità a cui non sarebbero mancati i clienti neanche in futuro. E non si parla solo di anconetani. "Proprio ieri (l’altro ieri per chi legge, ndr) ho incontrato una coppia di Milano che ogni anno viene ad Ancona. Hanno visto che era chiuso, ma io ero lì. Si sono commossi. Sono riscontri che rappresentano un’attestazione di stima e amicizia. Questo omaggio alla Bottega per la chiusura è anche un omaggio ai clienti, alle persone che hanno apprezzato il mio lavoro, e che ne hanno compreso lo spirito".

Una storia lunga quarantasei anni, che ha visto come unico protagonista lui, Andrea David: "Ho sempre lavorato da solo, fin dall’inizio, quando la Congrega vendeva articoli vintage. Poi è venuta la pelle". A molti dispiacerà non trovare più la ‘bottega’ percorrendo via degli Orefici. A cominciare da chi l’ha creata. Ma un motivo di soddisfazione, oltre quello relativo al passato, David ce l’ha: "Il mio mestiere è stato tramandato". Quelle mani stanche possono riposarsi. Ora tocca ai giovani. Al maestro e agli allievi non si può che augurare ‘buona vita’.

Raimondo Montesi