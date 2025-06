La conosce in palestra: perseguitata per anni

La conosce in palestra ad un corso di fitness e si invaghisce di lei al punto di oltrepassare il confine del corteggiamento, sempre respinto dalla donna, per iniziare a perseguitarla. Per dieci anni un uomo di 40 anni, della provincia di Ancona, ne avrebbe tentate di tutti i tipi per cercare di fare breccia nel cuore di una 30enne, già felicemente impegnata, arrivando a compiere comportamenti sbagliati e non graditi dalla vittima. Ad ondate diverse il pretendente la seguiva, si faceva trovare nei posti frequentati dalla donna senza mai fare un passo indietro. Impaurita di questo atteggiamento la vittima si è rivolta alla questura per far ammonire lo stalker. Il questore ha emesso in questi giorni il provvedimento di ammonimento nei confronti del 40enne.

I due si erano conosciuti diversi anni fa in una palestra di Ancona, durante le lezioni di un corso al quale entrambi si erano iscritti. Malgrado lei, italiana, non gli avesse mai dato modo di instaurare particolari rapporti personali o confidenziali, l’uomo aveva sviluppato nei suoi confronti comportamenti morbosi, tra cui l’insistente richiesta dei contatti telefonici e dei profili social. A causa del rifiuto il 40enne avrebbe iniziato le condotte persecutorie, consistite nell’attendere la vittima appostato nel parcheggio, nascosto dietro le auto. Episodi del genere si sono ripetuti negli anni, in maniera intermittente. C’è stato anche un periodo lungo di calma perché la 30enne si era trasferita in un’altra città per lavoro. Quando è tornata lui ha ricominciato. Negli ultimi tempi avrebbe ripreso a pedinarla sul luogo di lavoro, attendendola all’uscita. L’ammonimento emesso, finalizzato a far cessare la condotta al 40enne o aggraverà la sua posizione, è il 34esimo dall’inizio dell’anno. L’uomo potrà seguire un percorso finalizzato a comprendere la gravità ed il disvalore delle sue condotte.