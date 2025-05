La consegna dei diplomi al Corinaldesi

Per il suo 80° anno l’Istituto Corinaldesi ha messo in campo una serie di iniziative tra cui la tradizionale consegna dei diplomi. Si tratta di una cerimonia di passaggio giustamente valorizzata: una nuova leva di giovani, al debutto nell’età adulta, volge lo sguardo a un quinquennio di crescita e saluta chi lo ha accompagnato, in un reciproco riconoscimento fra generazioni. La cerimonia di quest’anno – tenutasi qualche giorno fa al Teatro Portone – ha ospitato il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Donatella D’Amico, il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, e previsto un partecipato momento di ricordo per Diego Mencaroni, l’allievo prematuramente scomparso lo scorso giugno alla vigilia della maturità. Ai suoi genitori è stato consegnato il meritato diploma ad honorem, un piccolo segno tangibile della più profonda traccia impressa nei cuori della comunità scolastica. Questo momento molto toccante è stato accompagnato da interventi sinceri in memoria di Diego, nel giorno in cui anche ai suoi compagni di scuola è stata consegnata la pergamena, che ha aperto loro nuovi percorsi di vita, di studio e di lavoro. Una settimana fa, all’Istituto Corinaldesi si era svolta la cerimonia d’inaugurazione della palestra, un importante servizio che dopo anni è tornato nella disponibilità dell’istituto ma anche di alcune associazioni sportive cittadine.