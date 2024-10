La convince a investire 45mila euro. Osimano denunciato per truffa

Ha convinto la vittima ad investire una somma pari a 45mila euro in un periodo di due anni, promettendole un interesse annuo del 40 per cento.

Qualcosa non tornava però. La signora, 65enne di Cingoli, pensionata, ha voluto vederci chiaro e da alcuni indizi ha capito di essere finita vittima di una truffa.

Quando si è accorta ha cercato di correre ai ripari. La donna ha richiesto la restituzione del capitale investito allo stesso truffatore ma le sono stati ridati solo 21mila euro. I restanti 24mila erano stati trasferiti dall’uomo su un conto corrente in Belgio, motivo per cui è stata sporta denuncia alle autorità competenti. Sono stati i carabinieri della stazione di Cingoli, previa querela sporta dalla signora, a "fermarlo". Si tratta di un 44enne, residente a Osimo. E’ un amministratore di una ditta di investimenti finanziari.

Al momento sul suo capo pende la denuncia per truffa finanziaria. Con il suo fare persuasivo sarebbe riuscito a convincere la donna ad effettuare quel movimento. Diverse sarebbero le segnalazioni simili che da tempo ormai impegnano i comandi dei carabinieri marchigiani, spesso alle prese con truffatori che incastrano ignari cittadini che si affidano a loro per le competenze sbandierate. Quei risparmi di una vita le sono stati sottratti in maniera truffaldina, motivo che l’ha lasciata amareggiata ma pronta a chiedere giustizia. Così ha fato e le indagini si sono messe subito in moto tramite i militari cui si è rivolta.