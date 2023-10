La Corale Cristo Re di Numana a Assisi: Offerta dell'Olio per San Francesco

Per la solennità del patrono d’Italia San Francesco, oggi la corale Cristo Re di Numana, diretta da Alex Chellumbrun, è stata invitata ad animare la funzione di mezzogiorno nella basilica inferiore ad Assisi. La Corale, è con grande gioia alla sua seconda esperienza ad Assisi. La giornata del 4 ottobre riveste grande importanza anche civile perché dal 1939 la tradizione vede alternarsi, anno dopo anno, le regioni italiane per l’offerta dell’anno a venire dell’olio per la lampada che arde sulla tomba del Santo. La Corale aveva già avuto l’onore di rappresentare nel 2020 proprio le Marche, assegnatarie in quell’anno del grande privilegio.