La corda dell’ancora si strappa, natante alla deriva: recuperato

Era ancorata ma la corda si è strappata e l’imbarcazione è andata alla deriva. Paura domenica alle Due Sorelle dove un natante con nessuno a bordo e quindi senza controllo, ha preso il largo. I bagnanti hanno dato l’allarme attirando l’attenzione delle moto d’acqua della polizia che passavano lungo vista per i consueti controlli estivi. A recuperare il natante ci hanno pensato loro, le "Manta", impiegate da qualche settimana in servizi di controllo della costa da Numana a Senigallia. Gli occupanti della barca senza controllo erano scesi per farsi un bagno. All’altezza della spiaggia delle "Due Sorelle", nel transitare lungo la costa, alcune persone in mare hanno visto l’imbarcazione in pericolo e hanno indicato alla polizia direzione verso la quale questa si stava allontanando. Immediatamente gli agenti acquatici hanno raggiunto l’unità da diporto, a più di un chilometro di distanza, constatando l’effettiva deriva della barca, senza alcun controllo. I due operatori hanno utilizzato la cima dell’ancora, che si era strappata probabilmente a causa della frizione contro qualche scoglio sommerso, l’hanno recuperata e l’hanno agganciata ad una delle due moto, trainando così l’imbarcazione verso la riva e spiaggiandola sul bagnasciuga dell’arenile. Gli operatori hanno poi proceduto ad identificare le due persone che avevano preso in affitto la barca, nel frattempo intente a nuotare fino a riva. I due occupanti aveva tirato l’ancora in mare, per fermare l’imbarcazione è concedersi qualche minuto di relax, attratti dal colore turchese dello specchio d’acqua più famoso della Riviera del Conero, ma non avevano fatto i calcoli con lo spostamento causato dalle onde che ha fatto rompere la corda a cui era attaccata l’ancora. Staccato l’ormeggio la barca ha iniziato a muoversi seguendo la corrente. Le attività delle "volanti del mare" sono impegnate ogni giorno per ricordare il rispetto delle regole per i natanti, per ciò che riguarda il diporto, la navigazione, i limiti di interdizione della costa, così come imposti dall’ordinanza balneare, rammentando il rispetto delle regole anche ai numerosi turisti che affollano le acque.