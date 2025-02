La corsa alle super tecnologie provoca molte tensioni geopolitiche

Nel mondo di oggi le scoperte scientifiche, le dinamiche geopolitiche e le innovazioni tecnologiche si stanno intrecciando più che mai. La fisica quantistica, che deriva dalla meccanica quantistica, la teoria fisica che descrive il comportamento della materia, sta totalmente cambiando il modo di pensare dell’uomo. Le sue applicazioni vanno oltre i laboratori, per esempio i computer quantistici, usando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, permettono di risolvere quesiti che richiederebbero tempi lunghissimi per trovare una soluzione. Questo potrebbe ottimizzare l’efficienza di molte industrie e quindi l’innovazione tecnologica e di conseguenza anche l’economia delle nazioni. Proprio per questo che la fisica quantistica sta avendo molta attenzione negli investimenti dei Paesi. La Cina, ad esempio, sta investendo milioni in questa ricerca scientifica, con l’obbiettivo di superare gli Stati Uniti e quindi di ottenere il primato nell’ambito. Questa competizione sta creando molte tensioni geopolitiche. Le innovazioni della fisica quantistica non si limitano solamente ai computer e alla risoluzione di problemi, ma anche alla crittografia quantistica, la quale offre la navigazione di comunicazioni in sicurezza, che ormai è diventata una preoccupazione globale. Oltre a questo, la fisica quantistica si può utilizzare nella medicina, che sta rivoluzionando il mondo delle diagnosi e del trattamento delle malattie, è tutto operabile grazie a tecnologie come la risonanza magnetica quantistica.

Tutte queste tecnologie "quantistiche" adoperano sempre l’uso dell’intelligenza artificiale in quello che fanno, per esempio nei computer quantistici l’AI si occupa delle simulazioni e dei calcoli, rendendoli più veloci e permettendo ai ricercatori di analizzare fenomeni con maggiore efficacia e precisione. Oltre a questo, sempre nei computer, gli algoritmi dell’intelligenza artificiale possono ottimizzare gli esperimenti, riducendo gli errori e migliorando le prestazioni. Proprio questi esperimenti producono enormi quantità di dati, i quali l’AI può analizzare in modo più rapido ed efficiente. Le implicazioni della fisica quantistica variano dalla scienza alle strategie geopolitiche, fino ad anche le innovazioni che cambieranno la vita quotidiana, nel futuro una cosa è certa, che la fisica quantistica sarà la protagonista della rivoluzione che sta ridisegnando il mondo.

Costantino Raffaeli 3B