La Corte dei Conti mette nel mirino il Superbonus edilizio della discordia

di Giacomo Giampieri Condotte illecite in merito all’utilizzo del Superbonus del 110% nelle Marche? "Stiamo valutando la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione alle garanzie pubbliche che questi tipi di incentivi possono comportare. Per ora non posso dire altro, chiaramente siamo in fase istruttoria, investigativa e di accertamento di eventuali responsabilità". Così il procuratore regionale Alessandra Pomponio, ieri, all’inaugurazione dell’Anno giudiziario contabile della regione. Anno che è stato aperto, in via ufficiale, dal nuovo presidente della Corte dei Conti, Valter Camillo Del Rosario. La cerimonia si è svolta alla Loggia dei Mercanti di Ancona, in presenza delle autorità civili, militari e politiche tra le quali il governatore Francesco Acquaroli. Sull’argomento Superbonus, introdotto dal Governo Conte II per permettere la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici e poi "stoppato" lo scorso 16 febbraio dall’esecutivo Meloni che ha bloccato la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per i bonus fiscali, Pomponio ha assicurato che si continuerà a vigilare: "L’attenzione della Procura è alta". Attenzione alta anche sui fondi in arrivo tramite il Pnrr ma ha precisato il procuratore "non c’è preoccupazione. I fondi da spendere sono tanti, ma vanno spesi bene perché rappresentano un’occasione unica. È importante, però, che giungano alle...