La Costituzione ai neo diciottenni

Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno, reso noto il programma delle celebrazioni a Falconara promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni combattentistiche d’Arma e le associazioni mutilati e invalidi sul lavoro.

Venerdì, a partire dalle 10.30, avrà luogo la deposizione della corona sulla targa dedicata ai caduti sul lavoro in piazza del Municipio, davanti alla sede comunale di Palazzo Bianchi. Si proseguirà mezz’ora dopo, alle 11, all’ex Tiro a Volo in spiaggia a Villanova per un altro momento sentito con la deposizione della corona al monumento dedicato ai Caduti del Mare e a Bruno Santarelli. Quindi, alle 11.30, tappa a Castelferretti, in piazza 2 Giugno, dove si terrà il momento solenne con la deposizione della corona al Monumento alla Libertà.

Lì seguirà il discorso celebrativo del sindaco Stefania Signorini e la consegna della Costituzione ai neo diciottenni di Falconara Marittima, come da tradizione della città soprattutto negli ultimi anni.

Prenderà parte il Corpo bandistico di Castelferretti, che accompagnerà in musica la mattinata di celebrazioni. Per la città un’occasione importante di ritrovo e di tributo alla Repubblica italiana