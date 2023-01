La creatività di Brachetti sbarca alle Muse

di Raimondo Montesi

Teatro davvero per tutti i gusti fra oggi e martedì. Il primo nome da citare è quello di Arturo Brachetti, in scena domani e dopodomani (ore 21; biglietti, da 50 a 30 euro, su www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei relativi punti vendita) al Teatro delle Muse di Ancona. Il suo one man show ‘Solo’ lo vedrà indossare i panni di ben sessantacinque personaggi, grazie a costumi che, parola sua, sono ‘vere opere di tecnologia sartoriale’ e ai perfetti sincronismi con i suoi due assistenti. Brachetti in questo spettacolo apre le porte della sua ‘casa’, fatta di ricordi e fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Insomma, un vero trionfo della creatività più sfrenata. Tutt’altra atmosfera si respirerà oggi (ore 17) al Teatro Pergolesi di Jesi, dove va in scena ‘Paradiso XXXIII’, originale rilettura dantesca ad opera dell’attore Elio Germano e del musicista Teho Teardo. Sempre a Jesi, al teatro il Piccolo prosegue il ‘Festival Marche in Atti’, che oggi (ore 17.15) vedrà la compagnia Teatro Accademia di Pesaro interpretare ‘Le Susse di una zitella’, commedia tratta da ‘L’ereditiera’ di Ruccello. Un’opera divertente e dissacrante sullo sfondo di Casteldimezzo, dove si celebrerà una vera storia d’amore. Lei, l’ingenua ereditiera, ama lui, il classico cacciatore di dote, che ovviamente la vuole solo per i soldi. In questo caso però la vicenda dà origine a più storie interpretate con stili diversi che vanno dalla farsa alla commedia, dalla soap opera al dramma borghese. Una commedia "scomposta" che vede sulla scena gli attori: Marco Angeletti, Mauro Bravi, Giacomo Domeniconi, Federica Gresta, Eleonora Rubechi Mensitieri, Brunella Quieti, Carmine Varo, Giulia Rossi, Anna Uguccioni. Dal tono comico a quello drammatico: al Teatro La Fortuna di Monte San Vito (ore 17.15, info 3497931635) Arci Voce e Duo Acefalo presentano ‘La paura vien di notte - Per non dimenticare’, letture e canzoni dedicate al Giorno della Memoria. I testi sono di Tullio Bugari, la regia di Maria Grazia Tiberi. Ad eseguire le musiche sono Silvano Staffolani e Lorenzo Cantori. Il teatro di Eduardo De Filippo approda a Osimo. Sul palco della ‘Nuova Fenice’ (ore 17.30) l’associazione culturale Eureka porta ‘Ditegli sempre di sì’, con la regia di Massimo Russo. Lo spettacolo. La commedia inizialmente aveva un altro titolo: "Chillo è pazzo!" e fu scritta per Vincenzo, figlio di Eduardo Scarpetta, fratellastro di Eduardo, che la mise in scena nel 1928. Nel 1927 Eduardo rivisita il testo alleggerendolo dagli eccessi ed enfatizzandone l’intreccio e lo studio dei personaggi. L’opera nasce come la tipica commedia degli equivoci, a tratti esilaranti, ma che rendono ‘comica’ una condizione di vita assolutamente drammatica. Il testo affronta infatti il tema dei manicomi.