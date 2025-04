La crema e le polpette di pane nei menu dei bambini a scuola

La ‘crema pop’ e le ‘polpette di pane’ saranno le protagoniste dei menù dei bambini. Anche il Comune di Falconara, tramite la società Cimas che gestisce la mensa scolastica, aderisce infatti alla ‘Green Food Week’, la settimana del cibo sostenibile promossa a livello mondiale per sensibilizzare a un’alimentazione consapevole. L’obiettivo è incentivare il consumo di cibi di origine vegetale, giudicati dagli esperti più salutari per chi li consuma e per il pianeta, perché la loro produzione non comporta emissioni di gas serra.

Oggi per celebrare la settimana del cibo sostenibile, nelle refezioni delle scuole dell’infanzia e primarie saranno dunque proposti due piatti del ricettario della ‘Green Food Week’: la ‘crema pop’, una minestra di verdure e legumi servita con i pop corn, per dare croccantezza e conquistare i più piccoli e le ‘polpette di pane’, per valorizzare ingredienti recuperati come il pane del giorno prima, abbinato a pomodori e uova bio.