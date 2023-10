La Cremonese attende il Cittadella . Stroppa pensa a un mini turnover

Nemmeno il tempo di archiviare la vittoria contro il Cittadella che la Cremonese deve già tornare in campo con gli stessi avversari. Questa volta ad attenderla (oggi alle 15 ndr) ci sarà il pubblico dello Zini: in palio la possibilità di superare il secondo turno di Coppa Italia e andare a giocarsi la successiva sfida in casa della Roma. Un’occasione ghiotta per la squadra grigiorossa che forte della vittoria esterna in campionato ha tutta l’intenzione di mettere fine al tabù casalingo: 3 pareggi e 3 sconfitte fino ad ora. Giovanni Stroppa (nella foto): "Il ruolino di marcia fuori casa è in linea con le qualità di questa squadra. Dobbiamo svoltare in casa". Per raggiungere l’obiettivo con buona probabilità il tecnico si affiderà ad alcuni interpreti che fino ad ora hanno avuto poco spazio. Mentre l’allenatore lodigiano deciderà in extremis chi schierare in porta a Sarr e Jungdal, dovrebbe avere minutaggio dall’inizio Alessandro Tuia in difesa, e Bertolacci avrà l’opportunità di riprendersi la cabina di regia. In attacco la coppia Tsadjout-Ciofani è pronta a dimostrare di non essere da meno ai titolarissimi Coda-Okereke.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Tuia, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Bertolacci, Abrego, Quagliata; Tsadjout, Ciofani.

Mariachiara Rossi