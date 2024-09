La criminalità non abita da noi

La provincia di Ancona in fondo alla classifica nell’indice della criminalità 2024 stilato dal Sole 24 ore. Si trova complessivamente in 89esima posizione, su una lista di 106. Aumentano le denunce, pari a 12.153, più 48 rispetto al 2023, gli omicidi volontari consumati che sono stati 4 con un più 3 rispetto all’anno prima e che in classifica fa salire alla 20esima posizione. Si scende ancora di posizione, alla 78esima, per i tentati omicidi, pari a 5 nel 2024 con un più 5 del 2023. Passando agli omicidi colposi la provincia dorica scende alla 96esima posizione con 7 totali per questo anno e quindi meno 12 rispetto al 2023.

Per le violenze sessuali la posizione in classifica sale di nuovo, si piazza 72esima con 37 violenze del 2024 ma meno 5 rispetto allo scorso anno. Per lo sfruttamento della prostituzione e la pedopornografia la classifica segna 45esima posizione, meno della metà, per un totale di 8 episodi denunciati ma che segnano un meno 7 rispetto allo scorso anno. Per i furti con strappo 7 lesimo posto per 30 denunce che sono in aumento con un più 11 se paragonate al 2023.

Le minacce 348 ma meno 25 rispetto allo scorso anno quindi si scende di classifica al 102esimo posto. Per i furti siamo al 48esimo posto, 420 nel 2024 con più 169 del 2023.