La crisi colpisce il sistema imprenditoriale: cala il numero delle aziende in tutta la zona

Il tessuto imprenditoriale della zona Sud di Ancona continua a mostrare segnali di difficoltà. Secondo i dati elaborati dalla Cna di zona Sud di Ancona e dal Centro Studi Sistema Cna, basati sulle informazioni di Infocamere, nel 2024 il saldo tra imprese nate e cessate nei comuni di Osimo, Castelfidardo, Loreto, Sirolo, Numana e Offagna evidenzia una generale contrazione, con rare eccezioni positive.

Nel comune di Osimo il saldo rispetto al 2023 è negativo, con una perdita di 38 imprese (meno 1,3 per cento). Un dato comunque migliore rispetto agli anni precedenti, quando il calo era stato più marcato (meno 3 per cento nel 2023 e meno 5,5 nel 2022). Tuttavia, il trend negativo prosegue: negli ultimi dieci anni il numero di imprese è diminuito di 366 unità (meno 11,4).

Anche Castelfidardo chiude l’anno con un saldo negativo: meno 21 imprese (meno 1,4 per cento). Tra le principali città della zona, Loreto è quella che mostra i dati più critici. Se nel 2023 il calo delle imprese risultava più contenuto rispetto ai comuni vicini, nel 2024 la città registra la peggiore performance con una contrazione di 23 attività (meno 2,6).

"La zona Sud di Ancona ha storicamente un legame forte con il settore manifatturiero, il che spiega perché, in molti casi, i dati siano migliori rispetto alla media provinciale (meno 2,5 per cento) e a quelli della città di Ancona (meno 2,35 per cento)", spiega Andrea Cantori, segretario della Cna di zona Sud.