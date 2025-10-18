La crisi Conerobus. Ecco i nuovi scenari dopo la Corte dei Conti. Spunta il rebus del cda

Il peso e l’influenza sulle decisioni, strategiche e ordinarie che siano, sarà dominante. Così recita la normativa del codice civile in materia di attribuzioni nei confronti di una società controllata, discorso applicabile dall’altro giorno per Conerobus. È proprio la questione della ‘dominanza’ a fare la differenza tra ieri e oggi, al netto di quanto i giudici contabili inseriranno in calce sulle motivazioni della sentenza emessa mercoledì secondo cui la principale azienda del trasporto pubblico locale (Tpl) delle Marche non va più considerata partecipata.

Due giudici, due sentenze. Alcuni anni or sono fu il Tar a esprimersi in maniera diametralmente opposta dopo il ricorso avanzato da uno dei Comuni più piccoli, ora la Corte dei Conti si è espressa in maniera differente. Cosa cambia? Al momento, in attesa, ripetiamo, delle motivazioni della sentenza e di un eventuale (e molto probabile) ricorso in Cassazione da parte di Conerobus, non ci saranno scossoni negativi in grado di mettere in difficoltà la tenuta dell’azienda con le conseguenze negative nei confronti dei soci, pubblici o privati che siano. Al Comune di Ancona, socio di maggioranza al 40% del capitale sociale, in prima istanza toccherà un controllo molto più stringente su tutti i fronti, dalle mosse strategiche al personale, compresi gli stipendi, passando per i rapporti con le organizzazioni sindacali, i bandi, gli acquisti e così via. Il nodo spartiacque, e insidioso per Palazzo del Popolo e i colleghi della Provincia e dei comuni più piccoli, sarebbe stato quello dei bilanci, da un paio di anni in grave perdita; in assenza di modifiche statutarie dell’azienda, i conti di Conerobus resteranno ‘in house’ e non graveranno sulle casse delle amministrazioni pubbliche.

L’altro cambiamento immediato provocato dalla sentenza della Corte dei Conti riguarda il Consiglio d’Amministrazione che potrebbe essere modificato in un futuro non così lontano. La norma dice, infatti, che i membri del Cd’A in pensione possono avere un ruolo soltanto in forma gratuita e nel caso di Conerobus in bilico sarebbero le due figure più alte in grado, quella del presidente Italo D’Angelo, e quella del suo vice, Marcello Pesaresi; entrambi percepiscono uno stipendio, anche se, soprattutto il secondo, va considerato alla stregua di un rimborso spese, poco più di 600 euro lordi al mese. Le decisioni in tal senso andranno prese più avanti, a meno di un passo indietro da parte dei diretti interessati che al momento non sembrano nell’aria.

È chiaro che se i rapporti tra la giunta comunale, con il sindaco Silvetti e il vicesindaco Zinni in testa, non erano idilliaci fino all’altro ieri, adesso le posizioni si sono ulteriormente irrigidite. Le parole del primo cittadino rilasciate al Carlino sulla sentenza della Corte dei Conti non sono state ben viste dalle parti di via Bocconi. Da quegli uffici è partito il ricorso alla Corte dei Conti sul tema dirimente ‘partecipata o controllata’, ma lo stimolo è arrivato proprio dalla diversità di vedute con i tecnici del Comune.

