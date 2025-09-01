La crisi dei moscioli: "Spariti pure dalla Scalaccia. Un cimitero in fondo al mare. Mai visto nulla di simile"

Fondali spogli, come una foresta bruciata e in fondo un cimitero di mitili, i preziosi moscioli. Il presidio Slow Food si sta estinguendo. Dopo Portonovo e Passetto anche il fondale della Scalaccia, sotto Pietralacroce, non ha più il mollusco più apprezzato tra le pietanze estive. A fotografare la situazione di quel versante, come appare questi giorni, è stata Simonetta Capotondo, in arte sfoglina, influencer e maestra della pasta fatta in casa tirata al mattarello e membro dell’Alleanza Cuochi Slow Food. "Conosco quei fondali come casa mia – dice – praticamente ci sono nata, non mi sono mai apparsi così spogli come adesso. Non ci sono più i colori brillanti come una volta, con la sua biodiversità. Sui fondali sabbiosi non ci si rende conto di quanto i nostri mari stanno cambiando ma sui fondali rocciosi il cambiamento è lampante. Da piccoli si vedevano i cavallucci marini, ora solo specie aliene di alghe e meduse, su un fondale sempre più povero e ingiallito".

Sono ormai da due stagioni estive che i moscioli sono sempre di meno, un po’ perché è un prodotto sempre più ricercato e preda di molti bagnanti che non usano le accortezze nel prenderlo, strappando via dagli scogli anche i preziosi semi che garantiscono la loro rigenerazione, un po’ anche per le temperature sempre più calde del mare dove proliferano le fioriture algali che non consentono al mosciolo di respirare. "A maggio – continua Capotondo – si vedeva che gli scogli erano neri, c’erano piccoli moscioli in crescita ma poi il seme non ha attecchito e sono tutti morti, rimasti in piccole dimensioni, nel fondale o portati a riva. Sotto il Covid invece il fondale era fantastico. Bisogna fare qualcosa per preservarlo. Io ho deciso di non mangiarlo".

Il presidio Slow Food, che ha cuore il mosciolo, si è battuto già ad inizio stagione su più tavoli istituzionali per difendere il mitile selvatico che cresce solo nella zona del Conero. "Avevamo suggerito di sospendere la pesca – osserva Edoardo Baleani, presidente Slow Food Ancona e Conero – allineandoci ai referti scientifici che ne avevano costatato una diminuzione nella crescita, era una strada a breve termine da percorrere ma non è stato fatto. Speriamo che si usino i mesi da qui in avanti per arrivare a maggio del prossimo anno con delle soluzioni che lo preservino. Ci vuole un piano gestionale per soddisfare tutte le necessità, tutelare la risorsa mosciolo e tutelare i pescatori ad esso collegati. Lo Slow Food non ha potere operativo, possiamo solo sensibilizzare i consumatori in primis e chi li vende. Va rifatto un tavolo tecnico per capire come affrontare sin da ora la stagione estiva 2026".

Il rischio è che il mosciolo scompaia dalle tavole oltre che dal mare. Quest’anno la pesca è stata aperta e chiusa a singhiozzo, generando anche confusione su chi poteva pescarli (solo gli autorizzati per mangiarli solo al ristorante) e chi no. Dal 15 agosto scorso la pesca è stata ufficialmente chiusa, in anticipo rispetto agli altri anni.