La crisi dei negozi. Adesso è ufficiale: chiuso "Re Formaggio"

Una delle ‘botteghe’ di maggior qualità della città ha definitivamente chiuso i battenti. Lascia il commercio anconetano, si spera almeno in maniera temporanea, "Re Formaggio", il negozio di piazza Kennedy: "Posso confermare che la bottega ha cessato l’attività" sono le parole di Jacopo Toccaceli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, la cui famiglia ha gestito fino all’altro giorno la prestigiosa attività commerciale in pieno centro.

Alcune settimane fa il Carlino aveva annunciato l’imminente chiusura del negozio e proprio i titolari avevano specificato che era in corso una trattativa con un compratore la cui volontà era quella di rilevare l’attività. Adesso le cose sono cambiate, il negozio ha definitivamente abbassato la saracinesca, ma pare che la trattativa per proseguire il solco tracciato nel corso dei decenni sia ancora al suo posto. Nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere tutto più chiaro quando la trattativa potrà forse andare in porto.

Sarebbe importante che il punto vendita specializzato nei formaggi, ma non solo, continui a esistere e portare avanti la tradizione di quel negozio. Un’attività passata di mano parecchi anni fa dalla famiglia Budano appunto a quella di Toccaceli. Sono diversi i motivi che hanno spinto la stessa ad abbassare la saracinesca: "Il commercio è cambiato in maniera vistosa dalla pandemia da Covid in avanti – spiega Toccaceli – Dopo quell’evento sono cambiate le cose, mutate le condizioni e certe attività hanno dovuto lottare per andare avanti. Penso alle edicole che stanno chiudendo così come certe botteghe di qualità, non è colpa di nessuno, è soltanto il tempo che cambia le cose".

La chiusura risale ad alcuni giorni or sono. La vetrina del bel negozio di piazza Kennedy è tristemente oscurata e la speranza di tutti gli anconetani è quella che presto possa tornare a risplendere. Un problema, quello delle luci spente nei negozi, che riguarda il centro così come altre zone della città. Negozi chiusi di recente li abbiamo notati anche lungo il corso principale, ma anche in via degli Orefici, forse la strada commerciale più bella della città. A soffrire sono alcuni settori particolari del commercio, senza troppe distinzioni.