La crisi del miele: "Produzione a picco"

La produzione del miele delle Marche continua a calare: dopo il 2021 col raccolto ai minimi storici e altri due anni difficili, nel 2024 si è tornati a una situazione disastrosa. A soffrirne sono stati i mieli primaverili con un crollo tra l’85% e il 90%, specie per il miele di acacia, praticamente inesistente. La situazione è migliorata in estate, ma sempre con un calo del 50%. Il quadro è simile in tutta la regione e sta preoccupando gli apicoltori rappresentati dai Consorzi apistici delle cinque province. "Lo sfasamento delle temperature degli ultimi dieci anni è la principale causa del crollo del miele – dicono i presidenti dei consorzi –. A ciò si aggiunge il forte flusso in entrata di mieli di importazione che non rispettano gli standard di qualità europei. La Cina ad esempio con la sua concorrenza sleale sta uccidendo gli apicoltori".