La crisi delle cartiere di Fabriano. Sit-in al ministero con il vescovo: "Nessuno può perdere il lavoro"

FABRIANO (Ancona)

Esuberi alle cartiere, anche il sindaco e il vescovo di Fabriano al summit in ministero e al fianco degli operai in sit-in nella capitale per difendere il loro posto di lavoro. L’intera comunità fabrianese ieri era a Roma per tutelare occupazione e sviluppo economico, ma anche le tradizioni di un’intera vallata che sulla carta vive e lavora. "Un territorio che va assolutamente difeso in una fase piuttosto difficile per la crisi dell’elettrodomestico" ha commento il sindaco Daniela Ghergo. "Fabriano non può perdere alcun posto di lavoro – le fa eco dal Mimit il vescovo Francesco Massara –. Ci sono famiglie in difficoltà, in un territorio già martoriato dalle crisi e dal sisma. Auspico che si possa tornare a lavorare in un clima di serenità. Ho ribadito che le conseguenze sociali di questa decisione: sarebbero drammatiche per tutto l’entroterra. Ho proposto anche la possibilità che la zona del cratere entri nella Zes e che si valuti un intervento del Poligrafico invitando l’azienda a congelare questa decisione in attesa di soluzioni che tutelino il sito e i lavoratori".

Ma nessun dietrofront è arrivato dall’azienda sui 195 licenziamenti avviati lo scorso mese nonostante le moral suasion delle istituzioni compreso il ministro Urso. Intanto sotto al ministero delle Imprese e del Made in Italy oltre cento lavoratori manifestavano per salvare il loro posto di lavoro e l’occupazione nel Fabrianese. Il ministro Adolfo Urso ha chiesto di bloccare la procedura per i 195 dipendenti di Giano srl (si concluderà il 31 dicembre prossimo, ndr) ma l’azienda ha ribadito che su questo non tornerà indietro. Giovedì ci sarà un nuovo incontro azienda ministero e poi Urso incontrerà di nuovo i sindacati.

Sara Ferreri