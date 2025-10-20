La crisi di Conerobus: "A scuola sempre in ritardo. I ragazzi sono penalizzati"

Quando va bene è un ritardo breve che finisce annotato sul registro di classe, quando va male il ritardo è pieno e si arriva in classe a metà lezione, con tutte le conseguenze che penalizzano anche l’apprendimento dello studente. Lo stanno vivendo sulla loro pelle gli alunni dell’istituto d’arte Mannucci di Ancona, quelli che abitano fuori città, su cui pesa il taglio delle corse e dei bus di Conerobus. Per chi da Osimo deve arrivare ad Ancona, la mattina, è un’odissea.

"Solo una settimana il servizio è stato regolare – spiega Samantha Dionisi, mamma di una alunna di 15 anni che frequenta il secondo anno –. Mia figlia prende l’autobus della linea N extraurbana alle 6.55, è un riservato per gli studenti che dovrebbe portarli fino a piazza d’Armi dove poi proseguono con il 2 o il 3 della linea urbana, per arrivare fuori dalla galleria dove salgono le scalette e raggiungono la scuola. Senza nessun preavviso invece la linea N lascia gli studenti a stazione d’Osimo e lì aspettano la coincidenza che arriva da Castelfidardo o da Recanati. Il motivo? Quel bus torna a Osimo per coprire un’altra linea perché hanno tagliato mezzi e corse. Non si può andare avanti così, mia figlia, come altri studenti che prendono questo autobus, arrivano sempre tardi a scuola e non per colpa loro".

Le prime volte, per far scendere i ragazzi a stazione d’Osimo, invece di portarli dritti in piazza d’Armi, veniva detto loro che il mezzo era guasto o c’era stato un problema. Poi la fermata è diventata routine. "Noi paghiamo un abbonamento più di 500 euro l’anno – spiega Dionisi – per un servizio che non c’è. Abbiamo avvertito anche il preside che si è mostrato molto comprensivo e lui stesso ha scritto molte volte a Conerobus. I nostri ragazzi stanno accumulando ritardi che nel registro di classe vengono annotati come ritardi brevi quando sono di dieci minuti ma che vanno a incidere nella loro condotta. Mia figlia ne ha già dieci. Per due volte, l’ultima è successa due settimane fa, non è passato né il 2 né il 3 e arrivati in piazza d’Armi mia figlia ed altri ragazzini hanno fatto il tragitto a piedi fino alla scuola. Sono arrivati alle 8.30, a lezione iniziata, questo è penalizzante. Se sapevo del problema dei bus avrei spostato mia figlia allo stesso istituto di Macerata. Le scuole di Ancona rischiano di perdere iscritti se il servizio degli autobus continuerà ad essere questo".

Marina Verdenelli