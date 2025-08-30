La crisi di Conerobus. Cinquanta mezzi sono fermi: mancano soldi per ripararli. Resta il rebus del personale

Conerobus e l’adozione dell’orario invernale dal 15 settembre: le prossime saranno due settimane di fuoco. I tecnici dell’azienda sono al lavoro ininterrottamente per allestire il piano di revisione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in vigore da metà settembre in mezzo a una serie di incognite e di emergenze. L’ultima notizia sul fronte del personale, in attesa di sviluppi sulla cassa integrazione, è che la direzione di Conerobus ha emesso un avviso per trasformare i contratti a tempo pieno in part-time. Poi c’è la questione dei mezzi. Sarebbero più di cinquanta quelli fermi al palo a causa di guasti e di mancate riparazioni. Per gli autobus più datati è scaduta la garanzia e quindi rimetterli in strada diventa sempre più difficile. Viste le difficoltà di cassa e l’insolvibilità che ne consegue, infatti, Conerobus fa fatica a ottenere pezzi di ricambio e riparazioni e quindi oltre ai tagli delle corse sarà necessario reperire un numero congruo di autobus in grado di coprire il servizio. Nell’ultimo periodo, inoltre, si sono verificati alcuni danni ai mezzi e anche dei furti all’interno delle sedi aziendali, non solo in quella centrale di Ancona. Insomma, piove sul bagnato, mentre dalla politica nulla si muove. Senza gli interventi delle istituzioni, di questo passo Conerobus è destinata a conseguenze inimmaginabili a dieci mesi dalla gara europea per l’affidamento del trasporto pubblico locale. Senza l’adeguamento dei contributi chilometrici e delle tariffe dalla Regione (i primi sono i più bassi d’Italia, le seconde sono ferme da dieci anni) la situazione resta di totale emergenza e gli effetti sono quelli a cui abbiamo accennato poc’anzi. Conerobus da tempo gioca in difesa cercando di tagliare dove può. Lo ha fatto con i primi tagli sulle corse nell’estate del 2024 a cui hanno fatto seguito quelli dell’estate in corso fino alle due settimane da incubo a cavallo di ferragosto quando l’orario festivo è stato applicato a giorni feriali: una manovra dolorosa, ma necessaria per risparmiare risorse per circa 200mila euro.

Con l’adozione dell’orario invernale definitivo il risparmio aumenta ed entra nella sfera dei milioni di euro, soldi necessari per riempire le casse, pagare i creditori, mostrare più fiducia verso le banche, acquistare nuovi mezzi, ripianare il debito e finalmente procedere alla chiusura del bilancio. Una perdita di 3,5 milioni di euro che in parte dovrebbe essere coperta dal milione e 400mila euro deliberato dal comune nell’assestamento di bilancio di fine luglio, ma quei soldi risultano ancora fermi a Palazzo del Popolo. Il taglio del servizio al 10% (ci si chiede se i prezzi degli abbonamenti subiranno un calo al pari del calo della qualità del servizio) nasconde anche un’altra minaccia incombente, ossia la cassa integrazione per il personale, specie la parte impiegatizia, di Conerobus che nel frattempo da inizio 2025 ha perso altre sei unità (e altre se ne andranno questo autunno) per ora non rimpiazzate. Se ne parla, è una voce che circola in azienda, ma di sicuro non è solo una fantasia di fine estate.