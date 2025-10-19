La crisi di Conerobus. Contro tagli e disservizi raccolte subito 500 firme

Sfiora le 500 firme la petizione pubblica organizzato dal Comitato Utenti del Tpl di Ancona. Un’iniziativa dal basso per chiedere conto ai vertici aziendali di Conerobus e al comune di Ancona, socio di maggioranza. Il comitato è nato alcuni mesi fa dopo i tagli al servizio durante il periodo estivo, con particolare forza nelle due settimane a cavallo di Ferragosto; tagli che sono diventati strutturali con l’entrata in vigore dell’orario invernale, lo scorso 15 settembre, che pesano per l’11% rispetto allo scorso anno.

Tagli a cui si unisce il problema degli autobus visto che decine di mezzi sono ai box, una buona parte senza alcuna possibilità di essere riparati; ecco che ogni giorno, al mattino in particolare, molti turni vengono soppressi e le corse saltano, con conseguenti disagi verso l’utenza.

Da qui la nascita e adesso la crescita del comitato che venerdì mattina ha organizzato un presidio al Piano, vicino al mercato di piazza d’Armi, proprio per raccogliere e autenticare il maggior numero di firme: "Nonostante il tempo non favorevole, ieri mattina al mercato del Piano San Lazzaro abbiamo raccolto più di 60 firme per manifestare il nostro dissenso ad alcune manovre adottate da Conerobus nei confronti di utenze e lavoratori e contemporaneamente avanzare proposte che tengano conto delle esigenze della comunità. La prossima settimana replicheremo nelle giornate di venerdì e sabato e attraverso i nostri canali social terremo tutti aggiornati per continuare la nostra raccolta firme" spiegano i coordinatori del comitato.

È bene precisare che le 60 firme sono state raccolte ‘a mano’ in strada, ma la petizione sta raggiungendo quota 500. Firme che poi verranno depositate all’ufficio protocollo del Comune e dirette alla sede di Conerobus: "Sul versante tutela dei cittadini, utenti e dei lavoratori di Conerobus siamo a zero interesse da parte dell’azienda, con disagi e disservizi. Gli ultimi, alla fine, pagano sempre" aggiunge il Comitato degli Utenti del Tpl di Ancona. Sono giorni e settimane molto delicate le prossime.

Domani è in programma il terzo ‘lunedì di incontri’ tra il Cda, con apparati tecnici al seguito, e le rappresentanze sindacali per chiarire nuovi aspetti del Piano industriale approvato il mese scorso dall’azienda. Un piano che per ora non soddisfa le parti trattanti che intanto hanno fissato 8 ore di sciopero per il 20 novembre prossimo. Entro ottobre, infine, andrà necessariamente approvato il bilancio del 2024 per il quale sono promnte a essere stanziate alcune somme dal Comune.