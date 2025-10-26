La crisi di Conerobus. Corse tagliate e disagi, ora parlano gli autisti:: "Non arrabbiatevi con noi"

La situazione che si vive all’interno dell’azienda Conerobus, in un grave momento di crisi, la descrivono gli autisti dei mezzi che transitano tra Ancona, Falconara, Jesi, Osimo e dintorni. Chi guida conosce i problemi dei turni, delle corse che saltano, della gente che resta a piedi perché nelle ore di punta non riesce a salire su bus strapieni, delle vetture che da un momento all’altro si piantano in mezzo alla strada perché sono vecchie o perché l’elettronica le ha improvvisamente abbandonate anche a causa delle condizioni stradali. La mattina, quando gli autisti prendono servizio – raccontano i diretti interessati – ci sono sempre sette, otto di loro che escono in ritardo, altri che non escono proprio perché alcune corse vengono soppresse a causa della mancanza di mezzi disponibili. Con conseguenze gravi quanto inevitabili sull’utenza che nella giornata del 20 novembre prossimo, se la mobilitazione verrà confermata dalla schiera di sigle sindacali compatte nel sostenerla, si troverà a dover fronteggiare una seconda giornata di sciopero, stavolta molto più pesante della precedente. Otto ore di stop al servizio, cui parteciperanno autisti e personale amministrativo dell’azienda partecipata, a seguito dei numerosi confronti tra i sindacati e la dirigenza aziendale che finora non hanno prodotto sbocchi concreti. L’azienda è orientata a proporre un piano di risanamento della durata di cinque anni che prevede tagli al personale, con trenta esuberi dichiarati, e ricorso al Fondo di solidarietà bilaterale per altri 66 dipendenti, che vedrebbero ridotti l’orario di lavoro e, di conseguenza, lo stipendio. A tutto questo si dovrebbero aggiungere gli aumenti delle tariffe per l’utenza, biglietti e abbonamenti, una cosiddetta “razionalizzazione” dei servizi, che poi significa meno corse, e il blocco del turnover su 54 posizioni lavorative già in uscita.

Ecco dunque il pacchetto anticrisi proposto dai vertici aziendali cui si oppongono le diverse sigle sindacali, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Usb che fanno quadrato mantenendo una posizione unitaria e condivisa, e sostenendo che il nodo centrale della crisi di Conerobus sta nell’assenza di un sostegno finanziario strutturale al trasporto pubblico locale da parte delle istituzioni preposte a questo. E’ un appello rivolto a Regione Marche, Comune di Ancona e Provincia di Ancona ma anche ai soci di Conerobus, perché – sostengono – servono finanziamenti regolari, parametrati ai costi reali di gestione e aggiornati all’inflazione. Perché alla fine chi paga è sempre l’utente, attraverso il costo del biglietto o dell’abbonamento, che sicuramente sarà aumentato, ma anche attraverso il disservizio, i bus in ritardo, le corse cancellate, i mezzi sovraffollati dove non è possibile salire, e talvolta è altrettanto difficoltoso scendere, soprattutto nell’orario d’assalto degli studenti. Le organizzazioni sindacali sottolineano che non è più possibile che a pagare il prezzo delle inefficienze e delle mancate decisioni politiche siano i cittadini e chiedono impegni scritti, concreti e vincolanti. Intanto l’azienda cerca di rimediare il rimediabile, rimettendo in strada alcune corse soppresse di recente, come una di quelle pomeridiane della linea 10 che viene utilizzata da tantissimi operai in uscita da Fincantieri alla fermata di piazza Kennedy. Provvedimento dovuto e indispensabile, che appare però come una goccia nel mare di una crisi che viene da lontano e di cui non si intravede ancora la fine. In mezzo ci sono anche loro, gli autisti che aprono le braccia e dicono: "Ci dispiace lasciare a piedi la gente, ma non è colpa nostra. Non arrabbiatevi con noi".