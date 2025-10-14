La crisi di Conerobus. Nuovo Piano industriale, l’accordo è ancora lontano: "Previsti trenta esuberi"

Secondo round tra azienda e sindacati: l’accordo sul piano industriale di Conerobus ancora non si avvicina. Troppe le distanze tra le parti, con i rappresentanti dei lavoratori mai così uniti tra le varie sigle per uscire da una situazione che si sta facendo sempre più complessa. Ieri l’azienda ha presentato ai sindacati di categoria e all’rsu una bozza di accordo del cosiddetto Piano industriale, ancora frammentato e non esaustivo a detta dei lavoratori. Ora bisognerà capire chi sarà pronto a firmare quella bozza dando fiducia all’azienda e molto di più se ne saprà dopo l’assemblea dei lavoratori fissata per le 21 di ieri. La sensazione è che le rappresentanze sindacali siano disponibili a proseguire la trattativa con i vertici aziendali (ieri erano assenti sia il presidente D’Angelo che l’Ad Luzi) in base alla road map stabilita con i quattro incontri di ottobre, ma di fatto orientati a presentare per novembre il secondo pacchetto di scioperi qualora nei prossimi due la musica resti sostanzialmente la stessa.

Il tutto mentre il servizio urbano del Tpl continua a fare acqua da tutte le parti, tra corse saltate, attese fuori orario, sovraffollamenti delle vetture e proteste dell’utenza: "Dalla discussione è emerso un quadro ancora più complesso e preoccupante rispetto al precedente confronto – scrivono i coordinatori di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Usb e Ugl – L’azienda ha confermato le linee generali del piano quinquennale 2025–2030, incentrato principalmente sulla riduzione dei costi, con particolare riferimento al costo del personale, e ha dichiarato un esubero di 30 lavoratori sull’attuale organico. Per far fronte a questa situazione, Conerobus ha proposto di accedere al Fondo di solidarietà bilaterale, che prevede una riduzione dell’orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione su una platea di 66 lavoratori. Tuttavia, non sono stati comunicati i criteri per l’individuazione delle persone coinvolte, né le modalità con cui verrà definita la riduzione oraria per ciascuna risorsa. Le misure del piano comprendono anche un aumento dei ricavi da titoli di viaggio attraverso l’aumento delle tariffe e la razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico e il blocco del turnover per le 54 uscite già previste a regime tra pensionamenti e cessazioni. Tali scelte rischiano di tradursi in turni di lavoro più gravosi e in una riduzione del servizio per i cittadini, con effetti negativi sulla qualità complessiva del trasporto pubblico. Le organizzazioni sindacali hanno espresso forte preoccupazione per le conseguenze sociali e occupazionali di questo piano, giudicandolo un palliativo temporaneo che non affronta le reali cause della crisi aziendale".

Intanto, scatta l’appello del Comitato Utenti del Trasporto pubblico locale contro i tagli e i disservizi di Conerobus: ieri è stata presentata una richiesta formale al Comune di Ancona e dato avvio a una raccolta firme per la dignità del Trasporto Pubblico Locale.