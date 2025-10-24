La crisi di Conerobus. Si corre ai ripari sulle corse: potenziate verso il porto

Linea 10 di Conerobus fino alla Fincantieri, riattivata una delle due corse eliminate in sede di orario invernale dopo le proteste e le segnalazioni, anche da parte del Carlino. A confermarlo è il Direttore generale di Conerobus, Paride Gasparini: "Già dalla scorsa settimana abbiamo inserito una corsa aggiuntiva della linea 10, alle ore 17,05 dedicata agli operai di Fincantieri, oltre a quella programmata di base delle 16,55 – afferma Gasparini –. Entrambe sono ben frequentate. Stiamo inoltre predisponendo le soluzioni organizzative per inserire a breve una corsa aggiuntiva sulla linea 10 anche intorno alle 16,30 a copertura delle prime uscite dai cantieri. Da un lato operiamo il monitoraggio del servizio sul campo, dall’altro siamo in contatto con Fincantieri e le ditte in subappalto. Stiamo registrando con soddisfazione un incremento di utenza, a prevalenza abbonati, sul collegamento da cantieri a stazione-piazza Ugo Bassi. Dopo aver già inserito un bus di maggior capienza sulla linea C per una migliore distribuzione dei carichi. Il potenziamento della linea 10 contribuirà a decongestionare la fermata di piazza Kennedy".

Una buona notizia per le centinaia di addetti del cantiere navale principale della città e la conferma che quel servizio rende sotto ogni profilo e non si trattava di corse vuote, come erroneamente affermato dai vertici di Conerobus. Una vittoria per l’utenza, mentre l’attività di denuncia da parte del Comitato a tutela degli Utenti del Tpl va avanti. Domani mattina (dalle 10) una rappresentanza del comitato tornerà davanti al mercato del Piano per raccogliere le firme; firme raccolte anche la settimana scorsa, con il numero complessivo, compresa la petizione online, che aveva superato quota 500.

A fine campagna le firme autenticate saranno inviate alla direzione di Conerobus e al sindaco di Ancona: "Utenti, pendolari e studenti chiedono il reintegro urgente delle corse e l’apertura di un tavolo di dialogo. Il Comitato Utenti TPL, nell’interesse di queste categorie lancia un appello urgente e congiunto al Comune di Ancona, alla Regione Marche e all’azienda di trasporto Conerobus per risolvere l’attuale situazione di grave disagio nel Trasporto pubblico locale. La riduzione delle corse, in particolare quelle operate dal 15 settembre 2025, ha causato un insostenibile peggioramento del servizio, soprattutto nelle fasce orarie cruciali per la mobilità di lavoratori e studenti".