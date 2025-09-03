La crisi di Conerobus. Tesoretto ancora fermo. Il rebus dei dipendenti

Per Conerobus iniziano dieci giorni decisivi per il suo futuro immediato tra riunioni delicatissime, convocazioni dal prefetto e l’adozione del nuovo orario invernale tagliato del 10%. L’azienda leader nelle Marche del Trasporto pubblico locale è in bilico, quasi congelata dall’immobilismo in parte legato all’esito delle prossime elezioni regionali. Le risorse dovute dalle istituzioni, tuttavia, tardano a essere convogliate e a rischio ci sono stipendi, forniture sullo sfondo di un indebitamento ormai insostenibile. Cd’A e direzione generale sono nel mezzo di una tempesta perfetta, ma a rischiare di più restano sempre i dipendenti. I sindacati di categoria, ma in particolare le rappresentanze sindacali unitarie interne all’azienda sono sul piede di guerra e domani di questo parleranno al prefetto, Maurizio Valiante, che li ha convocati per discutere di alcuni punti. In particolare sulle procedure di raffreddamento nei rapporti con i vertici aziendali con l’obiettivo di evitare l’avvio di una crisi nei rapporti e la conseguenza di un pacchetto di scioperi alla vigilia dell’inizio delle scuole e del nuovo orario invernale, fissati in contemporanea lunedì 15 settembre. Non essere stati minimamente coinvolti nel piano di adozione dei tagli estivi (tra cui quelli dolorosi dall’11 al 25 agosto) e soprattutto nella revisione del servizio imminente è la goccia che rischia di far traboccare il vaso.

Fino a qui le beghe interne all’azienda, tra una direzione tecnica scollata rispetto al personale nonostante il lavoro svolto dal nuovo dg, Paride Gasparini, e rapporti non idilliaci tra le strutture. Poi arrivano le responsabilità istituzionali, a partire dal socio di maggioranza, il Comune di Ancona, che a distanza di un mese e mezzo dall’adozione della delibera sull’assestamento di bilancio per 3,1 milioni di euro non ha ancora ‘girato’ i soldi dovuti a Conerobus. Stiamo parlando di 1,4 milioni di euro, soldi in gran parte dovuti in quanto usati per servizi aggiuntivi goduti e altri per debiti maturati. Fondi che dovrebbero coprire le annate 2024 e in parte 2023 addirittura, ma che dalla fine di luglio sono bloccati senza una ragione precisa a Palazzo del Popolo. Sindaco e vicesindaco hanno ribadito, anche attraverso il Carlino, che non ci sono problemi e quei soldi verranno erogati entro settembre. Intanto il tempo passa.

A proposito di ‘servizi aggiuntivi’ (ossia servizi che il Comune richiede in più rispetto al servizio urbano del tpl, vedi i casi arcinoti delle linee 94 e 95 per Portonovo, della 12 per la Zipa e la biglietteria del porto, il 35 a Torrette e le linee universitarie), il Comune ha già annunciato il servizio straordinario per la Festa del Mare, da venerdì a domenica prossimi. Saranno a disposizione due linee di navette, rossa e blu, per alleggerire il traffico verso il centro e il Passetto, mentre verrà aumentato il servizio dell’ascensore, gestito da Conerobus. Servizi speciali che hanno un onorario che dovrebbe essere riconosciuto all’azienda che lo fa.

Pierfrancesco Curzi