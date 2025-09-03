Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maxi vincitaIncidente commercialistaSuper nonni Incendio 2 mortiChiuso caseificioTruffa trattore
Acquista il giornale
CronacaLa crisi di Conerobus. Tesoretto ancora fermo. Il rebus dei dipendenti
3 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. La crisi di Conerobus. Tesoretto ancora fermo. Il rebus dei dipendenti

La crisi di Conerobus. Tesoretto ancora fermo. Il rebus dei dipendenti

Giorni decisivi per il futuro dell’azienda del trasporto pubblico locale. Intanto il prefetto incontrerà le rappresentanze sindacali: rischio scioperi.

Il presidente di Conerobus,. Italo D’Angelo

Il presidente di Conerobus,. Italo D’Angelo

Per approfondire:

Per Conerobus iniziano dieci giorni decisivi per il suo futuro immediato tra riunioni delicatissime, convocazioni dal prefetto e l’adozione del nuovo orario invernale tagliato del 10%. L’azienda leader nelle Marche del Trasporto pubblico locale è in bilico, quasi congelata dall’immobilismo in parte legato all’esito delle prossime elezioni regionali. Le risorse dovute dalle istituzioni, tuttavia, tardano a essere convogliate e a rischio ci sono stipendi, forniture sullo sfondo di un indebitamento ormai insostenibile. Cd’A e direzione generale sono nel mezzo di una tempesta perfetta, ma a rischiare di più restano sempre i dipendenti. I sindacati di categoria, ma in particolare le rappresentanze sindacali unitarie interne all’azienda sono sul piede di guerra e domani di questo parleranno al prefetto, Maurizio Valiante, che li ha convocati per discutere di alcuni punti. In particolare sulle procedure di raffreddamento nei rapporti con i vertici aziendali con l’obiettivo di evitare l’avvio di una crisi nei rapporti e la conseguenza di un pacchetto di scioperi alla vigilia dell’inizio delle scuole e del nuovo orario invernale, fissati in contemporanea lunedì 15 settembre. Non essere stati minimamente coinvolti nel piano di adozione dei tagli estivi (tra cui quelli dolorosi dall’11 al 25 agosto) e soprattutto nella revisione del servizio imminente è la goccia che rischia di far traboccare il vaso.

Fino a qui le beghe interne all’azienda, tra una direzione tecnica scollata rispetto al personale nonostante il lavoro svolto dal nuovo dg, Paride Gasparini, e rapporti non idilliaci tra le strutture. Poi arrivano le responsabilità istituzionali, a partire dal socio di maggioranza, il Comune di Ancona, che a distanza di un mese e mezzo dall’adozione della delibera sull’assestamento di bilancio per 3,1 milioni di euro non ha ancora ‘girato’ i soldi dovuti a Conerobus. Stiamo parlando di 1,4 milioni di euro, soldi in gran parte dovuti in quanto usati per servizi aggiuntivi goduti e altri per debiti maturati. Fondi che dovrebbero coprire le annate 2024 e in parte 2023 addirittura, ma che dalla fine di luglio sono bloccati senza una ragione precisa a Palazzo del Popolo. Sindaco e vicesindaco hanno ribadito, anche attraverso il Carlino, che non ci sono problemi e quei soldi verranno erogati entro settembre. Intanto il tempo passa.

A proposito di ‘servizi aggiuntivi’ (ossia servizi che il Comune richiede in più rispetto al servizio urbano del tpl, vedi i casi arcinoti delle linee 94 e 95 per Portonovo, della 12 per la Zipa e la biglietteria del porto, il 35 a Torrette e le linee universitarie), il Comune ha già annunciato il servizio straordinario per la Festa del Mare, da venerdì a domenica prossimi. Saranno a disposizione due linee di navette, rossa e blu, per alleggerire il traffico verso il centro e il Passetto, mentre verrà aumentato il servizio dell’ascensore, gestito da Conerobus. Servizi speciali che hanno un onorario che dovrebbe essere riconosciuto all’azienda che lo fa.

Pierfrancesco Curzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrasportiSindacati