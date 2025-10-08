La crisi di Conerobus. Verso lo sciopero di otto ore. Prime frizioni tra i sindacati

Ritengo che il confronto dell’altro giorno con le organizzazioni sindacali sia stato costruttivo ed è il primo che avremo con loro all’interno di un percorso concordato. Ci ritroveremo faccia a faccia lunedì prossimo e via di seguito. Sì, sono a conoscenza dell’assemblea di stasera (ieri sera, ndr) con i lavoratori. Rischio sciopero bis? Cosa posso dire, solo che lo sciopero è un diritto dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Di più non so cosa possiamo fare". Italo D’Angelo, presidente di Conerobus, prende atto delle mosse che potrebbero presto portare alla proclamazione di una seconda giornata di sciopero, stavolta di 8 ore, il doppio rispetto a due settimane fa. Il vertice del Consiglio d’Amministrazione preferisce non entrare nel merito del primo incontro tra le parti, in larga parte spiegato dalle stesse organizzazioni sindacali attraverso un comunicato molto chiaro e diretto.

La situazione è molto difficile e le preoccupazioni non riguardano soltanto la governance aziendale, ma tocca da vicino il futuro dei lavoratori, nonostante Conerobus continui a tenere fuori dal proprio vocabolario la parola ‘licenziamenti’. Di sicuro il turn over non verrà coperto d’ora in avanti per portare la forza lavoro da 420 a 360 lavoratori, unità più o meno. La preoccupazione per il Cd’A di Conerobus e indirettamente per i soci di maggioranza, Comune e Provincia di Ancona che insieme detengono quasi tre quarti delle quote del capitale aziendale (rispettivamente 41 e 30%) è legata all’attività sindacale.

Dopo il primo faccia a faccia di lunedì mattina le organizzazioni sono uscite con il comunicato unitario. Lo hanno firmato tutti, dai confederali all’Ugl e all’Usb, ma poi anche all’interno della rappresentanza sindacale è successo qualcosa. L’assemblea dei lavoratori, fissata per le 21 di ieri, è stata posticipata alla prossima settimana, dopo il secondo confronto con l’azienda. Inizialmente all’assemblea non aveva aderito la Fit-Cisl, un problema per l’unità sindacale, e questa mancata adesione potrebbe essere alla base del rinvio della stessa. La Fit-Cisl, infatti, è storicamente una delle sigle più rappresentative all’interno di Conerobus. Tra le sigle aderenti all’assemblea c’era l’Ugl, ma non l’Usb.

Pierfrancesco Curzi