La crisi d’impresa e i mezzi per anticipare l’emergenza: la ricetta in un convegno

Come le aziende marchigiane possono fronteggiare, e soprattutto anticipare, momenti di crisi riuscendo a cogliere per tempo i segnali di allerta? Quali sono le nuove regole da seguire e le buone prassi a partire dal "Codice della crisi e dell’insolvenza" varato nel 2019? Se ne parlerà venerdì 15 marzo alla Mole Vanvitelliana nel corso dell’evento organizzato da Odcec (Ordine commercialisti ed esperti contabili) Ancona al quale prenderanno parte anche avvocati e consulenti del lavoro. "Quello della crisi d’impresa è un tema molto sentito – sottolinea il presidente Odcec Ancona Camillo Catana Vallemani – e anche se può sembrare tecnico in realtà ha ricadute sociali importanti. Gli strumenti messi a disposizione dal legislatore a partire dal nuovo Codice della crisi, operativo dal 2022, sono stati pensati proprio per salvare l’azienda nella sua continuità. Se infatti essa risponde a determinate condizioni va sempre preservata perché rappresenta un patrimonio comune". Saranno presenti rappresentanti istituzionali a partire dal sindaco Daniele Silvetti, dal presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, dal presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roberto Di Iulio, dell’Ordine degli Avvocati Gianni Marasca, del Consiglio Notarile di Ancona Pietro Ciarletta, del Tribunale Edi Ragaglia. Ai presenti verranno illustrati i presupposti per accedere alla composizione negoziata e gli strumenti per affrontare tempestivamente la crisi di impresa fino al rapporto con il sistema bancario nel contesto della crisi all’insegna di una collaborazione virtuosa. E ancora sul tavolo le trattative con i creditori, la composizione negoziata, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e molto altro. "Da una parte è importante salvaguardare gli interessi dell’imprenditore e dall’altra far sì che l’azienda sia idonea a operare nel mercato – prosegue Catena- ricordiamo che la parola crisi porta con sé anche l’opportunità del cambiamento e in particolare il periodo che stiamo vivendo sta apportando modifiche importanti negli assetti delle imprese". Con questo evento l’Ordine dei commercialisti intende affrontare tematiche attuali coinvolgendo gli addetti ai lavori con il supporto di professionisti e consulenti in arrivo da tutta Italia. Infatti la capacità da parte delle imprese, di qualsiasi tipologia e dimensione, di cogliere per tempo i segnali di una possibile crisi può essere determinante per la loro sopravvivenza. "Spesso può subentrare una certa resistenza da parte degli imprenditori- conclude Catena- per questo è importante che ad affiancarli ci siano professionisti preparati in grado di consigliare le migliori soluzioni".