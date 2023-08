"La crisi pesa sul turismo, aiutati dagli stranieri"

Quella che sta volgendo al termine non è stata una stagione singolare fatta di ‘tante microstagioni insieme’, ma la risposta per il mese di luglio è stata buona e mentre agosto sta rispettando le aspettative, si spera in un buon settembre.

"I turisti guardano i prezzi e cercano di risparmiare – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – le difficoltà economiche che stanno affrontando gli italiani sono sotto gli occhi di tutti, per questo bisogna cercare di attrarre stranieri, che fortunatamente quest’anno si sono visti di più rispetto al passato. Speriamo appunto in un buon settembre, mese in cui si lavora sempre bene con gli stranieri". Un giugno all’insegna di pioggia e maltempo, completamente da dimenticare: "Quest’anno sono state tante microstagioni in una – prosegue Manfredi – molti decidono di restare in hotel, dove è possibile usufruire della piscina e magari fare escursioni, tutte alternative alla spiaggia: a Senigallia ci sono 18mila ombrelloni circa, difficile che siano gli alberghi a riempirli".

A differenza degli anni passati, non è difficile infatti trovare un parcheggio libero sul lungomare anche se, gli ombrelloni sono tutti prenotati, per lo più da stagionali: "Lo stagionale attende le condizioni ottimali per andare al mare – afferma – per questo motivo spesso la spiaggia sembra deserta anche se ci sono i turisti. Qualcosa cambierà dalla prossima settimana quando praticamente tutti saranno in ferie". Qualcuno sceglie la pensione completa, dove al prezzo prefissato si aggiungono circa 5 euro (a persona) per le bevande e 6 euro (a persona) per la spiaggia: "Cerchiamo sempre di decidere insieme al cliente quale sia la formula migliore in base alle sue esigenze – spiega – anche in base al soggiorno: la media è attualmente 56 giorni".

Nonostante le migliaia di presenze, anche il Summer Jamboree è sembrato sottotono rispetto agli anni precedenti: "Si riconferma una manifestazione importante, in un periodo che solitamente si fatica a riempire – conclude – abbiamo notato anche noi che, salvo i week-end, durante la settimana si è vista meno gente, ma c’è da sottolineare che, rispetto alle ultime edizioni, quest’anno si sono rivisti gli stranieri, molti dei quali si sono fermati per tutto il periodo rispetto ai turisti italiani che arrivano per il Summer ma solo per qualche giorno. Ma quello che è evidente è che gli eventi sono importanti e non possiamo privarcene".