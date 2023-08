La Croce Gialla spegne 40 candeline

La Croce Gialla di Falconara spegne 40 candeline e l’anniversario di quest’anno, domani sera, verrà celebrato con un primo evento in musica. Un antipasto di altre manifestazioni che arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Dunque, si diceva, è stato programmato per le 21.15 di domani, alla Corte del Castello di Falconara Alta, un omaggio a Lucio Dalla con il noto gruppo ‘La sera dei miracoli’. La band proporrà i più grandi successi dell’enorme e compianto cantautore bolognese, un simbolo della canzone italiana. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione falconarese. Per informazioni e prenotazioni: telefono 071.9160822 oppure mail a [email protected]. L’evento, di fatto, avvierà l’inizio delle celebrazioni per il quarantennale della Croce Gialla di Falconara, la cui sede sorge in via IV Novembre. L’associazione presieduta oggi da Gilberto Baldassarri, subentrato qualche mese fa a Loris Signoracci, rappresenta un punto di riferimento costante per la comunità e per il territorio, un presidio di salute indispensabile e per questo, spesso, vengono organizzate iniziative per sostenere l’operato dei tanti volontari e professionisti che vi operano.