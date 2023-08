La Croce gialla spegne 40 candeline

Il tributo live a Lucio Dalla è in programma venerdì 25 alle 21.15 alla Corte del castello di Falconara Alta. Un grande evento musicale che fa anche tanto bene al cuore, organizzato dalla sezione locale della Croce gialla. Una serata di beneficenza da non perdere dedicata al grande cantautore italiano. L’ingresso è libero su offerta. L’intero ricavato sarà devoluto devoluto alla Croce del posto in occasione del 40ennale dalla sua fondazione. Per info: 0719160822.