La Croce Rossa dona visiere e tute protettive

La Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona ha donato al Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona una fornitura di visiere e tute protettive. Le visiere e le tute protettive sono essenziali per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei lavoratori che continuano a servire ed impegnarsi a difendere e garantire il rispetto, la dignità, il diritto alla felicità è all’autonomia di ogni persona disabile come il Centro Papà Giovanni XXIII fa dal 1997. Stessa donazione è stata fatta alla casa alloggio “il Focolare” gestita dall’associazione opere Caritative Francescane, che fornisce alloggio per persone affetta da HIVAIDS.